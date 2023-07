Kostenfreie Hilfe beim Datenschutz für Schulen

Stiftung Digitale Bildung stellt Datenschutzdokumentation zum freien Download bereit

Germering, 12. Juli 2023. Die Stiftung Digitale Bildung hat gemäß ihrem Zweck, den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern in der Breite zu steigern, ein ganzheitliches digitales Lernsystem mit exemplarischer Lernsoftware für die Fächer Mathematik und Englisch in der 6. Jahrgangsstufe entwickelt. In diesem Rahmen wurde auch besonderes Augenmerk auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch den Softwareanbieter und die nutzenden Schulen gelegt. Die resultierenden Dokumentationen inklusive Vorlagen, Mustern und Hinweisen zum Datenschutz werden jetzt der Öffentlichkeit und somit auch anderen Anbietern von Lernsoftware zur Verfügung gestellt: www.brainix.org/angebot (Datenschutzkonzept). Schulen können mit den bereitgestellten Vorlagen die zeitaufwendigen Datenschutzaufgaben schneller und leichter erledigen.

Eine Befragung von Lehrkräften durch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Jahr 2020 ergab, dass sich 65 Prozent nicht ausreichend beim Thema Datenschutz unterstützt fühlten. Daran hatte sich laut den Ergebnissen einer Umfrage des Deutschen Schulbarometers auch 2021 noch wenig geändert: 58 Prozent der befragten Lehrkräfte fühlten sich nicht ausreichend über das Thema Datenschutz informiert. Daher erscheint es nur folgerichtig, dass das Forum Bildung Digitalisierung in einem Impulspapier den Punkt „Vorlagen, Muster und Hinweise zum Datenschutz bereitstellen und pflegen“ an die zweite Stelle des Forderungskatalogs zu „Datenschutz und Digitale Schule“ rückt.

Moderne Lernsoftware wird in der Cloud betrieben und über das Internet von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und oft auch Eltern genutzt. Da der Einsatz hochwertiger Lernsoftware die Speicherung personenbezogener Daten mit hohem Schutzbedarf erfordert, sind vom Bereitsteller des Lernsystems umfassende technische und organisatorische Datenschutz-Maßnahmen sicherzustellen, diese zu dokumentieren und die Verantwortlichkeiten in der Beauftragung und in der zugehörigen Verarbeitungsvereinbarung zwischen Schule und dem bereitstellenden Unternehmen zu regeln.

Datenschutzdokumentation zum freien Download

In der unter https://www.brainix.org/angebot bereitgestellten Dokumentation sind unter anderem Datenschutzhinweise sowie Vorlagen für ein Verarbeitungsverzeichnis, für Berichte zur Datenschutzfolgenabschätzung und für die Einwilligung Erziehungsberechtigter zu einem Eigenaccount enthalten. Die Stiftung Digitale Bildung hat die Datenschutzmaßnahmen und die Dokumentation mit fachanwaltlicher Unterstützung erarbeitet.

Kommentar von Jürgen Biffar, Vorstand der Stiftung Digitale Bildung: „Die Gewährleistung des Datenschutzes ist eine wichtige und unerlässliche Voraussetzung für den Einsatz von Lernsoftware an Schulen. In der Praxis kann sich dies als schwierige Klippe und Hinderungsgrund erweisen. Als Stiftung, die sich die Entwicklung und Förderung hochwertiger digitaler Lernsysteme zum Ziel gesetzt hat, stellen wir die von uns für das Lernsystem Brainix erarbeitete Datenschutzdokumentation der Allgemeinheit und somit auch anderen Anbietern und Nutzern von Lernsoftware zur Verfügung.“

Die gemeinnützige Stiftung Digitale Bildung wurde 2019 von Michaela Wienke und Jürgen Biffar aus der Überzeugung heraus gegründet, dass zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit – Digitalisierung, Globalisierung und Klimawandel – ein höheres Bildungsniveau in allen Bevölkerungsschichten erforderlich ist. Erreichbar ist das Ziel deutlich erhöhter Lernerfolge aus Sicht des Stifterehepaars durch digitale Mittel. Als Gründer und bis 2019 Geschäftsführer von DocuWare, einem international renommierten Anbieter von Cloud-basierten Lösungen für Dokumentenmanagement und Workflow-Automation, verfügt Jürgen Biffar über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung.

Die Stiftung hat in Kooperation mit Lehrenden und Studierenden der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt die neue Lernsoftware Brainix konzipiert und das gleichnamige Unternehmen mit Hauptsitz in Eichstätt sowie Standorten in Germering und Sofia gegründet. Die Software basiert auf den Erkenntnissen neurowissenschaftlicher Forschung und orientiert sich an Prinzipien aktueller Didaktik wie Gamification, Storytelling und implizites Lernen. Die Entwicklung erfolgt nutzerzentriert in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern. Brainix nutzt die multimedialen und multisensorischen Möglichkeiten moderner Endgeräte und wird als Cloud-Service von einem zentralen Rechenzentrum zur Verfügung gestellt, so dass kein Wartungsaufwand für die Schulen entsteht. Weitere Informationen: https://www.digi-edu.org/presse

