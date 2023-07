Modisches Accessoire mit gleichzeitigem UV-Schutz für Ihre Augen

Sonnenbrillen sind ein unverzichtbares modisches Accessoire und so verwundert es nicht, dass die Modedesigner bei den großen Modeschauen meist auch ihre neuesten Kreationen vorstellen.

Aber Sonnenbrillen in Frankfurt erfüllen auch einen wichtigen Schutzzweck für die Augen und die Auswahl der Gläser sollte mit qualifizierter Beratung erfolgen.

Wir, der Optiker Carl Müller in Frankfurt am Main, halten für Sie eine breite Auswahl aktueller Fassungen vorrätig und unterstützen Sie kompetent bei der Entscheidung für die individuell für Sie geeigneten Gläser.

Die Schutzfunktion der Sonnenbrille

Ein für den Menschen nicht sichtbarer Teil des Sonnenlichts, das UV-Licht, wird nach herrschender Meinung für gefährlich erachtet. Einer längeren Einwirkung von UV-Licht auf die Augen werden Augenreizungen zugeschrieben, können aber auch ursächlich für ernste Erkrankungen wie Grauer Star oder gar eine Erblindung sein.

Je nach Typ verringert das Glas einer Sonnenbrille die Durchlässigkeit für UV-Strahlen erheblich.

Nicht nur die Gläser sind bei der Wahl einer Sonnenbrille von Bedeutung, sondern auch die Fassung. Manche Gestelle lassen nämlich nahezu zwei Drittel des einfallenden Lichts ungehindert von der Seite und von oben passieren, Streulichteinfall genannt. Die Schutzfunktion wird so deutlich beschädigt.

Die fünf Tönungsstufen

Wir vom Optiker Carl Müller in Frankfurt ermitteln gemeinsam mit unseren Kunden nach deren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen die passende Tönungsstufe für die neue Sonnenbrille.

Die Tönungsstufen bezeichnen Filterkategorien, die jeweils unterschiedliche Schutzzwecke erfüllen.

Kategorie 0

Die Blendung ist bei einer Tönung von bis zu 20 % stark eingeschränkt.

Kategorie 1

Für bedeckte Tage in unseren Breiten ist eine Tönung von 20 bis 57 % ausreichend.

Kategorie 2

Eine Tönung von 57 bis 82 % schützt zuverlässig im mitteleuropäischen Sommer.

Kategorie 3

Wer sich an Wasserflächen, an Stränden oder in subtropischen und tropischen Breiten aufhalten möchte, sollte die Tönungsstufe 82 – 92 % wählen.

Kategorie 4

Keine Empfehlung, sondern eine Notwendigkeit ist der Schutz mit der Tönungsstufe 92 – 97 % bei einem Aufenthalt im Hochgebirge oder gar bei einer Gletscherwanderung. Diese Tönungsstude ist nicht zum Autofahren zugelassen

Die Farben der Gläser

Braun, Grau und Grün sind die meist verwendeten Farben bei Gläsern von Sonnenbrillen. Den Modetrends folgend werden auch blaue, rote, gelbe, violette, silberne und goldene Gläser angeboten. Die Blendwirkung muss im Einzelfall abgeklärt werden.

Die Verlaufstönung

Wird die Tönung von unten nach oben kräftiger, nennt der Optiker dies „Verlaufstönung“.

Selbsttönende Gläser

Diese Art Gläser, auch fototrop genannt, verdunkelt sich bei zunehmender UV-Strahlung selbstständig. Dabei sollte beachtet werden, dass die Verdunkelung relativ zügig erfolgt, die Anpassung an dunklere Lichtverhältnisse jedoch einer gewissen Zeit bedarf.

Sonnenbrillen mit Polfilter

Zur Ausübung verschiedener Sportarten werden Sonnenbrillen empfohlen, die blendende Lichtreflexe wegfiltern.

Wir vom Optiker Carl Müller in Frankfurt am Main finden gemeinsam mit Ihnen die Sonnenbrille, die Sie nicht nur als chic ansehen, sondern die auch ihren Schutzzweck erfüllt.

Optiker Carl Müller ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Brillen, Kontaktlinsen, Vergrößernde Sehhilfen/optische Hilfsmittel und Augenuntersuchungen sowie Sehtrainings in Frankfurt am Main.

Als augenoptisches Traditionsunternehmen im Herzen der Frankfurter Innenstadt verbinden wir die Kundenorientierung und Nachhaltigkeit eines Familienunternehmens mit dem höchsten Niveau der modernen Augenoptik.

Als Ihr Optiker bieten wir Ihnen eine 360°-Versorgung in allen Bereichen der Augenoptik. Erfahren Sie auf unserer Webseite mehr über unser Unternehmen und unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter.

