Mall-Zisternen online kaufen – und kräftig sparen

Attraktiver Sonderrabatt beim Kauf über den Webshop

Beim Kauf einer Zisterne oder eines Zubehörteils für die Regenwassernutzung über den Mall-Online-Shop unter www.mall-zisterne.de erhalten Kunden attraktive Sonderkonditionen.

Über den in der Endkundenwebsite integrierten Webshop bietet Mall alle Produkte für Privatkunden aus dem Bereich Regenwassernutzung auch zum Online-Kauf an. Zisternen und Zubehör können dort einfach und schnell bestellt werden; die Abrechnung erfolgt über den regionalen Baustoff-Fachhandel. Mit dem ebenfalls integrierten Bemessungsprogramm lässt sich das erforderliche Zisternenvolumen anhand einiger Daten wie Dachfläche, Haushalts- und Gartengröße schnell berechnen. Die werkseitig vorausgerüsteten Betonzisternen werden bundesweit frei Haus und inkl. Versetzen geliefert. Sechs Mall-Produktionsstandorte in ganz Deutschland garantieren dabei kurze und schnelle Lieferwege. Stahlbeton hat sich durch seine Stabilität als idealer Werkstoff für den Tiefbau bewährt. Die Zisternen lassen sich schnell und unkompliziert direkt vom Lieferfahrzeug versetzen. Anschließend kann die Verdichtung mit schwerem Gerät und dem gelagerten Aushub aus der Baugrube erfolgen.

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von 106 Mio. Euro.

