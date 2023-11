Mobile Device Management: „12 für 9“-Aktion von Deskcenter

Mit Deskcenter Mobile managen Unternehmen alle mobilen Endgeräte über eine zentrale Plattform. Ein zeitlich limitiertes Angebot macht jetzt den Einstieg ins Mobile Device Management (MDM) zusätzlich attraktiv.

Leipzig, 9. November 2023 – Die Deskcenter AG bietet Interessenten und Kunden aktuell eine besondere Gelegenheit, das Mobile Device Management des Leipziger Softwareanbieters kennenzulernen: Im Rahmen der Aktion „12 für 9“ nutzen alle, die erstmals vor dem 31.12.2023 bestellen, die Lösung für ein ganzes Jahr, zahlen aber nur für 9 Monate.

Deskcenter Mobile vereinfacht das Verwalten mobiler Endgeräte mit iOS-, MacOS- und Android-Betriebssystem dank einer zentralen Plattform. Das Mobile Device Management funktioniert dabei weitestgehend automatisiert. So entlastet Deskcenter Mobile die IT-Abteilung von Routineaufgaben und gewährleistet zudem Datensicherheit und Geräteschutz.

On- und Offboarding beschleunigen

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen am ersten Arbeitstag sofort startbereit sein – und sollen am letzten Arbeitstag nicht mehr auf Firmendaten zugreifen können. Mithilfe von Deskcenter Mobile lässt sich beides mühelos erreichen: Die IT-Abteilung konfiguriert dazu ein Nutzerprofil mit allen Einstellungen und Apps. Sobald der Mitarbeitende sein Firmengerät mit dem Internet verbindet, beginnt automatisch die Installation und Konfiguration von Apps. Beim Verlassen des Unternehmens, bei Verlust oder Diebstahl lassen sich personenbezogene sowie betriebsinterne Daten und Apps auch wieder mit einem Klick entfernen.

Vollständig inventarisieren, automatisiert aktualisieren

Deskcenter Mobile inventarisiert zudem Endgeräte vollständig, mit sämtlichen relevanten Geräte-Informationen. Über vordefinierte Regeln lassen sich Apps automatisiert an bestimmte Anwendergruppen verteilen und ohne manuelles Eingreifen installieren oder aktualisieren. Genauso lässt sich das Updateverhalten für das Betriebssystem vorgeben. Mit Compliance Checks kann für veraltete Geräte der Zugriff auf Firmendaten verwehrt werden.

Jederzeit und überall auf Dokumente zugreifen

Arbeiten aus dem Homeoffice, im Cafe oder beim Kundenbesuch: Über den Online Fileshare greifen Anwender gesichert von jedem beliebigen Arbeitsort per App oder Browser auf ihre Dokumente zu. Die Dateiablage erfolgt auf einem in Deutschland gehosteten Cloud-Server oder im Fall der On-Premises-Option beim Kunden selbst.

Sicher kommunizieren

Mit dem Deskcenter Mobile Messenger tauschen Anwender verschlüsselt auch vertrauliche Textnachrichten und Dateianhänge sicher per App oder Browser über ihre mobilen iOS- und Android-Geräte aus. Der Einsatz von unerwünschten Sharing-Apps wird so vermieden. Der Messenger von Deskcenter bietet damit einen sicheren Kommunikationskanal – ideal für jeden und speziell für sensible Branchen wie das Gesundheitswesen, Steuer- sowie Rechtsberatung und weitere.

„Richtig aufgesetzt, bietet MDM eine spürbare Entlastung und ein Plus an Sicherheit“, sagt Winfried Metzger, Business Development Director bei Deskcenter. „Voraussetzung dafür ist aber, dass die Lösung sämtliche Betriebssysteme der genutzten Mobilgeräte unterstützt. Auch die nötige Cloud-Infrastruktur sowie laufender Support müssen im Paket eingeschlossen sein. Denn: Genauso wichtig wie die technische Security ist auch die Budgetsicherheit“, so Metzger.

Aktion „12 für 9“: Jetzt informieren

Interessenten, die mit Deskcenter Mobile ihre Android- und Apple-Geräte zentral steuern, Daten vor unbefugtem Zugriff schützen und der IT den Alltag vereinfachen möchten, wenden sich für weitere Informationen an sales@deskcenter.com. Kunden, die bereits die Deskcenter Management Suite ohne MDM im Einsatz haben, stehen ihre persönlichen Account-Ansprechpartner für weitere Fragen zur Verfügung.

Die Deskcenter AG ist ein innovativer deutscher Softwarehersteller im Bereich IT Asset & Lifecycle Management. Zum Portfolio der ganzheitlichen IT-Management-Lösung gehören ein vollumfängliches Clientmanagement, effizientes IT Asset Management, eine vollständige Hard- und Softwareinventarisierung, automatisierte Softwareverteilung, OS Deployment und Patchmanagement, ein zuverlässiges Lizenzmanagement, sicheres Mobile Device Management sowie Security & Vulnerability Management und ein benutzerorientiertes IT-Servicemanagement. Vereint in einer homogenen, modularen Suite ermöglicht es Deskcenter, den Überblick und die Kontrolle über die gesamte IT zu gewinnen und diese ganzheitlich zu optimieren. Deskcenter Anwender sind somit in der Lage IT-Prozesse zu automatisieren, IT Kosten zu senken, die Effizienz der IT zu steigern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

