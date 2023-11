Hamburger Beizlachs – Das Original

Zart wie Marzipan …..

Neuigkeit! Unser Hamburger Beizlachs ist da !

Dieser handgebeizte Lachs aus Hamburg ist ein wahrer Gaumenschmaus. Er verbringt ganze 48 Stunden in der Beize, was ihn besonders zart und mild macht. Geschnitten in fingerdicke Tranchen und serviert mit unserer Senf-Dill Sauce, wird er zum absoluten Highlight auf Ihrem Teller!

Hamburger Beizlachs

Die Konsistenz unseres Hamburger Beizlachs ist so zart wie Marzipan. Der erste Geschmack ist süß, der dann in ein aromatisches Erlebnis übergeht, bei dem man den kulinarischen Genuss des Lachses nicht vergisst.

Und das Beste daran? Unser Hamburger Beizlachs kommt OHNE HAUT! So können Sie den reinen, unverfälschten Geschmack des Lachses genießen. Bereiten Sie sich auf ein absolutes Geschmackserlebnis Hamburger Beizlachsvor!

Wir bieten unseren geschätzten Kunden, die außerhalb Hamburgs ansässig sind, die Möglichkeit, unseren köstlichen Hamburger Beizlachs direkt an ihre Haustür liefern zu lassen. Dies geschieht durch unseren zuverlässigen Kurierdienst UPS. Um die Frische und Qualität unseres Produkts zu gewährleisten, verpacken wir den Beizlachs in kälteisolierenden Styroporboxen, die eine durchgehende Kühlkette sicherstellen.

Unser Versandservice erstreckt sich über ganz Deutschland und sogar ins Ausland.

Hamburger Beizlachs – Eine Geschmacksexplosion –

Entdecken Sie den unvergleichlichen Geschmack des Hamburger Beizlachs! Dieses exquisite Produkt, das in der schönen Stadt Hamburg hergestellt wird, ist ein wahres Fest für den Gaumen. Jeder Bissen des Hamburger Beizlachs ist eine Reise durch die reiche kulinarische Tradition Hamburgs, die in jedem Stück eingefangen ist.

Unser Beizlachs wird nach traditionellen Methoden zubereitet und bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Sie nirgendwo anders finden werden. Die Kombination aus feinstem Lachs und unserer speziellen Beize ergibt ein Produkt, das sowohl in Textur als auch in Geschmack unübertroffen ist.

Ob als Hauptgericht oder als Teil einer Vorspeisenplatte, der Hamburger Beizlachs ist immer eine hervorragende Wahl. Probieren Sie ihn heute noch und erleben Sie den Geschmack von Hamburg, egal wo Sie sind!

Die Hamburger Fischwerker sind ein Fischveredelungsbetrieb, der zum einen gebeizten Lachs nach skandinavischer Tradition (Graved Lachs) mit einer Vielzahl von frischen Gewürzen und Gewürzkombinationen herstellt. Darüber hinaus fertigen wir geräucherte und marinierte Lachsforellen in einem ganz neuen und umweltschonenden Rauchverfahren.

Unsere Lachse kaufen wir direkt am Hamburger Fischmarkt, die Fische kommen aus hochwertigen ASC-zertifizierten Aquakulturen in Norwegen. Die Lachsforellen haben ihre Herkunft regional in der Lüneburger Heide und tragen ebenfalls das ASC-Siegel. Wir produzieren unsere Produkte in der Nordheide in unseren zertifizierten Betrieben unweit des Hamburger Fischmarktes und der Lachsforellenzucht.

Unsere Produkte sind aufgrund der besonderen Beiz- und Räucherart ein besonderes Geschmackserlebnis. Ob für Sie zu Hause für den privaten Bedarf und mit Freunden oder als Firmengeschenk für ihre Kunden, unsere Erfahrungen haben immer gezeigt, dass unsere Produkte ein hoher Genuss sind. Gerne stellen wir auch ein Catering mit Lachs individuell bereit wie z.B. Lachs-Pralinen im Glas oder Lachs auf kleinen Kartoffelpuffern.

Kontakt

Hamburger Fischwerker

Jan-Hinrich Floto

Schoenaich-Carolath-Strasse 21 21

22607 Hamburg

040-284 703 70



http://www.hamburger-fischwerker.de

