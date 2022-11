Mit Gedankenmanagement und RESILIENZTHERAPIE neue Impulse am Therapiehimmel

Husumer Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie entwickelt neue Methoden

Angst -und Zwangsstörungen in all ihrer Vielfalt sind unbestritten multi -also sehr vielfältig in Erscheinung und Ursächlichkeit. Was liegt näher als sie auch multi-modular -also auf mehreren Wegen- zu therapieren?

Das Gedankenmangement zum Beispiel adressiert zugleich unterschiedliche Ebenen und gibt den Betroffenen ein gutes Stück weit die Kontrolle zurück über ihre sonst so quälenden Gedanken.

Dies ist der Weg zur neuen Freiheit – und es geht dabei nicht um ein Ertragen – sondern um GEWINNEN! Die Klienten gewinnen ihr Leben zurück, ihre Freiheit, ihr Selbstvertrauen, ihre Selbstliebe, ihr Selbstbewusstsein und natürlich ihr Urvertrauen.

Wie das funktioniert?

Erfolgreiche Psychotherapie ist nur möglich, wenn der Klient zur Ruhe kommt. Daher empfiehlt sich in der Resilienztherapie und beim Gedankenmanagement:

1. Ausführliche Anamnese

2. Kein Training im Akutzustand

3. Intensive Saluto- und Pathogenese

4. Erlernen von den ersten Teildisziplinen vom Gedankenmanagement in den ersten Sitzungen

5. Parallel läuft die Ursachenbearbeitung, denn keine „psychische Besonderheit“ fällt einfach so vom Himmel

Wir können allerdings nicht einfach jeden Stressor entsorgen, jeden Trigger verschwinden lassen. Aber wir müssen auch nicht passiv bleiben und warten, bis uns die nächste Welle erfasst und uns umherschleudert.

Auch ist Konfrontation und Exposition oft kontrainidiziert. Vor allem, wenn der Klient gerade akute Beschwerden hat. Im Gedankenmanagement-Training erlernt der Klient / die Klientin daher schon proaktiv die Welle (=die negative Energie) zu „surfen“ und die negative Energie, die da auf ihn/sie zukommt an sich vorbei zu leiten und sogar in positive Energie für sich umzuwandeln.

Mehr zur Anwendung von Gedankenmanagement und Resilienztraining erfahren Sie im HANDBUCH NEUE RESILIENZ

HANDBUCH NEUE RESILIENZ

https://kurzelinks.de/handbuchneueresilienzebook oder

https://www.amazon.de/HANDBUCH-NEUE-RESILIENZ-RESILIENZTHERAPIE-Selbstgebrauch/dp/B0B8BGB4P3/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

Das Institut für RESILIENZTHERAPIE bietet nebst Forschung und Entwicklung internationales, hoch effizientes Coaching, Beratung, Hypnosetherapie und Psychotherapie (nach dem HeilprG).

Inhaber Norbert Stolze M.A. steht in Sachen Coaching, Psychotherapie, Fachartikeln und Büchern bereits seit vielen Jahren für hohe Qualität und spezielle Expertisen (insbesondere in Zwängen, Ängsten, Traumata, Zwangsgedanken und Ernährung), spannende Veröffentlichungen und erfolgreiche, zielgenaue individuelle und innovative Wege & Lösungen.

Verschaffen Sie sich einen aktuellen Überblick über seine bereits veröffentlichten Bücher: https://kurzelinks.de/Stolzebuecher

