Mit den HighSchoolFindern zur perfekten Highschool

Für Schüler:innen, die ein Schuljahr im Ausland verbringen möchten, gibt es eine umfassende und spezialisierte Lösung: die HighSchoolFinder. Die übersichtlichen Webseiten bieten unabhängige Beratung und fundierte Informationen für all diejenigen, die ein Jahr an einer High School in USA, Kanada, Irland, England, Neuseeland oder Australien planen.

Mit jeweils einer spezifischen Website pro Zielland bieten die HighSchoolFinder detaillierte Einblicke in das Bildungssystem, die kulturellen Unterschiede und die besten Programme für Austauschschüler:innen. Die Plattformen zielen darauf ab, Schüler:innen und ihre Familien auf die wichtigen Entscheidungen und Schritte vorzubereiten, die mit einem Auslandsschuljahr verbunden sind.

Sechs Länder – sechs spezialisierte Websites:

– HighSchoolFinder USA

– HighSchoolFinder Kanada

– HighSchoolFinder Irland

– HighSchoolFinder England

– HighSchoolFinder Neuseeland

– HighSchoolFinder Australien

Was die HighSchoolFinder auszeichnet:

-Umfassende Beratung: Jeder HighSchoolFinder bietet alle wesentlichen Informationen, die für die Planung eines Schuljahres im Ausland nötig sind. Von der Wahl der richtigen Austauschorganisation bis hin zur Bewerbung – Nutzer:innen finden hier wertvolle Tipps.

-Länderspezifische Inhalte: Jeder HighSchoolFinder ist auf die Besonderheiten des jeweiligen Landes abgestimmt, sodass Interessierte genau die Informationen bekommen, die sie für das Land ihrer Wahl benötigen.

-Unabhängige und fundierte Information: Die HighSchoolFinder sind unabhängig von bestimmten Anbietern und bieten objektive und umfassende Informationen, um die beste Entscheidung treffen zu können.

Mit den HighSchoolFindern haben Jugendliche und ihre Eltern eine verlässliche Quelle, um ihre Reise ins Ausland erfolgreich zu planen und vorzubereiten. Egal, ob es um die USA, Kanada, Irland oder eines der anderen Länder geht – die Plattformen unterstützen dabei, das passende Programm und die besten Optionen zu finden.

Weiterführende Links:

highschooljahr-usa.de | highschooljahr-australien.de | highschooljahr-england.de | highschooljahr-irland.de | highschooljahr-neuseeland.de | highschooljahr-kanada.de

Wir von International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, arbeiten seit 2005 in den Schwerpunkten Bildung und Karriere. Unsere Stärke ist die Vernetzung von Akteuren durch diverse nationale und internationale Service- und Dienstleistungen.

