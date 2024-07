Mission Klimaneutralität: So kommen wir mit digitalen Lösungen ans Ziel

Mission KlimaneutralitätBerlin, 31. Juli 2024. Wie wird Deutschland bis 2024 klimaneutral und welche Rolle spielen dabei digitale Lösungen? Die neue Microsite „Mission Klimaneutralität“ der gemeinnützigen Stiftungsgesellschaft RESET gibt einen Überblick.

Energiewende, Mobilitätswende, Gebäudewende und Agrarwende – RESET hat im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekts innovative digitale Lösungen für die CO2-intensivsten Sektoren Deutschlands vorgestellt. Auf einer Microsite werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und Wege zur Klimaneutralität aufgezeigt.

Große Lücken beim Klimaschutz

Aktuell befinden wir uns auf der Überholspur Richtung Klima-Desaster: Werden weltweit weiter so viele CO2-Emissionen wie momentan ausgestoßen, erhitzt sich unser Planet bis 2050 um 3,2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellem Niveau (vgl. IPCC). Wollen wir dagegen Kurs auf das 1,5-Grad-Ziel nehmen, dann müssen die CO2-Emissionen global bereits bis 2030 um 43 Prozent zurückgefahren und ein Drittel der Methan-Emissionen vermieden werden.

Auch wenn sich Deutschland vorgenommen hat bis 2040 klimaneutral zu werden, reichen die aktuellen Klimaschutzmaßnahmen dafür bei Weitem nicht aus. Dies formuliert auch ein Gutachten des Öko-Instituts im Auftrag der Stiftung Klimaneutralität.

„Allerdings ist eine klimaneutrale Zukunft immer noch möglich, das belegen verschiedene Studien“, sagt Uta Mühleis, Geschäftsführerin bei RESET. Nötig sind dafür weitere wirkungsvolle Instrumente und Regelungen, wie u. a. in der Studie Klimaneutrales Deutschland 2045 festgestellt wird. Viel Zeit bleibt uns dafür aber nicht mehr. „Ein wichtiger Zeitpunkt also, um Lösungen in den Blick zu nehmen – was ja auch der Schwerpunkt unseres Projekts war.“

Microsite Mission Klimaneutralität

Im Rahmen des Projekts „Mission Klimaneutralität – Mit digitalen Lösungen die Transformation vorantreiben“ hat die Redaktion von RESET.org in vier Online-Dossiers (RESET Greenbooks) wesentliche Maßnahmen und digitale Technologien vorgestellt, die einen wirkungsvollen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen leisten können und so die Transformation in Richtung Klimaneutralität voranbringen. Startpunkt waren dabei die Sektoren, die für den Großteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind: Energie (Industrie), Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft (vgl. Umweltbundesamt 2020).

Eine Microsite schließt nun das Projekt ab. Mit einfachen Zugängen gibt sie einen Schnelleinstieg in die sektorspezifischen Herausforderungen und wesentlichen Maßnahmen zur Erreichung von Klimaneutralität und gibt einen Überblick über sämtliche Ergebnisse des Projekts. „Dabei werden die verschiedenen digitalen Lösungen eng mit den Maßnahmen verknüpft und so übersichtlich dargestellt“, so Indra Jungblut, Redaktionsleitung bei RESET. „Damit wollen wir einerseits zeigen, dass viele Lösungen bereitstehen und Wege zur Erreichung der Klimaziele greifbarer machen. Andererseits wollen wir die verschiedenen Projekte aus der Nische holen. Und wir sensibilisieren für eine nachhaltige Digitalisierung, indem wir wesentliche Stellschrauben für digitale Lösungen mit kleinem CO2-Fußabdruck nennen.“

Über das Projekt: Im Rahmen des Projekts „Mission Klimaneutralität – Mit digitalen Lösungen die Transformation vorantreiben“ ist RESET in vier Online-Dossiers (RESET Greenbooks) der Frage nachgegangen, in wieweit digitale Tools und neue Technologien einen wirkungsvollen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen leisten können und so die Transformation in Richtung Klimaneutralität voranbringen. In Interviews, Hintergrundartikeln und vielen Best-Practice-Beispielen wurden digitale Lösungen und neue Technologien innerhalb der Transformationsfelder in den Blick genommen und Leitplanken für deren wirkungsvollen Einsatz entlang ökologischer und sozialer Rahmenbedingungen entwickelt. Gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Über RESET: Die gemeinnützige Stiftungsgesellschaft RESET ist tief in den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung verwurzelt: Seit 2007 berichtet das RESET-Team auf der reichweitenstarken Online-Plattform RESET.org – Digital for Good lösungsorientiert und kritisch über sämtliche Facetten des Themenpaars Nachhaltigkeit und Digitalisierung und erreicht damit eine breite Öffentlichkeit. Zudem leistet RESET Netzwerkarbeit und unterstützt Projekte und Ecopreneure vielfältig. RESET wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, u.a. von der UNESCO, und 2024 für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert.

