Michael Oehme: Ungarn will keine weiteren Nato-Truppen im Land

Ukraine-Krise: Ungarn will keine Nato-Truppen mehr auf seinem Boden sehen, so Außenminister Szijjártó.

St.Gallen, 10.02.2022. „Ungarn wird keine weiteren NATO-Truppen auf seinem Boden als Teil der Manöver in der Ukraine-Krise akzeptieren, betonte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó. Die USA haben zusätzliche Soldaten nach Polen und Rumänien geschickt, während Deutschland die Truppenstärke in Litauen erhöht hat. NATO-Truppen sind bereits in Estland, Lettland und Litauen sowie in Polen stationiert“, erklärt Kommunikationsexperte Michael Oehme.

Seitens des ungarischen Außenministers heißt es: „Wir haben dem nicht zugestimmt und wir werden nicht zustimmen, weil wir bereits NATO-Truppen auf dem Territorium des Landes haben, nämlich die ungarische Armee und die ungarischen Streitkräfte. Diese sind in der richtigen Verfassung, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Wir brauchen also keine zusätzlichen Truppen auf dem Territorium Ungarns.”

„Russland hat unterdessen Truppen in der Nähe der ukrainischen Grenze zusammengezogen und die USA haben gewarnt, dass sie sich auf eine Invasion vorbereiten. Moskau hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen. Ungarn bittet die USA, Europa und Russland, die Gespräche fortzusetzen, um „ein Worst-Case-Szenario“ in der Ukraine-Krise zu vermeiden, und betonte, dass Mitteleuropa der größte Verlierer sein wird, wenn ein Konflikt ausbricht. Die aktuelle Krise wecke Erinnerungen an den Kalten Krieg“, fügt Kommunikationsexperte Michael Oehme hinzu.

„Wir müssen in Diplomatie investieren, wir müssen in den Dialog investieren. Deshalb fordern wir die Russische Föderation und unsere westlichen Verbündeten, die großen Länder, die starken Länder, dringend auf, die Hoffnung auf eine friedliche Lösung nicht aufzugeben, im Gegenteil, miteinander zu reden, denn ich möchte noch einmal betonen, dass für uns eher kleinen mitteleuropäischen Ländern, kann es extrem gefährlich sein, wenn es zu gewalttätigen Aktionen kommt”, befürchtet Péter Szijjártó.

„Washington und europäische Hauptstädte haben Moskau gewarnt, dass ein militärischer Einmarsch in die Ukraine “massive” Folgen für Russland haben würde, einschließlich strafender Wirtschaftssanktionen. Die Frage ist, ob solche Maßnahmen Russland davon überhaupt abhalten. Russland begann seit der illegalen Annexion der Krim, 2014, Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen“, erklärt Kommunikationsexperte Michael Oehme abschließend. Viktor Orban sagte Reportern letzte Woche während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass die EU-Sanktionen „Ungarn mehr Schaden zugefügt haben als Russland“.