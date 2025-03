LogiMAT 2025: Opheo Solutions präsentiert das Add-on-Modul „Load Time Forecast“

Unter dem Motto „Wie Sie mit den Solvares Logistics-Lösungen Ihr Transportmanagement auf ein neues Level heben“ präsentiert sich die Solvares Group auf der diesjährigen LogiMAT vom 11. bis 13. März in Stuttgart. Am Stand 4A21 in Halle 4 stellt der Logistikbereich der Solvares Group seine Softwarelösungen für effiziente Transportplanung, -steuerung und -optimierung vor. Im Fokus stehen die Produkte der beiden Schwesterunternehmen Opheo Solutions und Städtler Logistik. Als Messeneuheit präsentiert Opheo Solutions das Add-on-Modul „Load Time Forecast“, das historische Ladezeiten, wie Standort-, Fahrer- und Mengeneinflüsse analysiert. Diese fließen in die ETA-Kalkulation aktueller Aufträge ein und sorgen für noch präzisere Ankunftsdaten.