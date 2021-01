Kundenmagazin AGRAVIS aktuell wird digital

Egal, ob am Laptop zu Hause im Wohnzimmer, mit dem Tablet im Stall oder per Smartphone auf dem Feld: Mit der AGRAVIS aktuell digital der AGRAVIS Raiffeisen AG sind Landwirte ab sofort und jederzeit auch digital dabei.

Denn mit dem Erscheinen der Printausgabe AGRAVIS aktuell 1/2021 am 28. Januar fällt der Startschuss für das neue Online-Magazin, das künftig die AGRAVIS-Themen noch stärker in die “digitale Welt” bringt. Ab sofort finden Landwirte unter agravis-aktuell.de regelmäßig neue Inhalte in der zusätzlich erscheinenden Online-Version AGRAVIS aktuell digital. Damit ergänzt die AGRAVIS das bekannte Kundenmagazin, das die Landwirte seit vielen Jahren mit wissenswerten Informationen rund um den Agrarmarkt sowie die AGRAVIS-Produkte und -Dienstleistungen aus den Bereichen Tiere, Pflanzen, Technik und Energie versorgt.

Mit dem Start der Online-Ausgabe erschafft die AGRAVIS eine umfangreiche Informationsplattform. Von Reportagen und Interviews über Rankings und Tipps von den AGRAVIS-Fachleuten bis hin zu interaktiven Grafiken, Umfragen und Quiz: In der AGRAVIS aktuell digital findet der Leser, losgelöst vom Erscheinen der Printausgabe, immer neue Inhalte und kann sich somit durch ein größeres, individuelleres und aktuelleres Themenangebot klicken. Über eine Filterfunktion lassen sich außerdem individuelle Newsfeeds einrichten. Auch Technik-Begeisterte kommen auf ihre Kosten: Jede Woche wird eine “Gebrauchtmaschine der Woche” vorgestellt.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit mehr als 6.500 Mitarbeitern 6,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

