Künstliche Intelligenz und E-Fahrzeuge sollen künftig den größten Impact auf Flottenmanagement haben

Nach einer internationalen Fuhrpark-Studie von Webfleet werden künstliche Intelligenz und Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren den größten Einfluss auf das Flottenmanagement haben. Zu ihren derzeitigen und zukünftigen Nutzungsgewohnheiten von künstlicher Intelligenz (KI) befragt, antwortet die Mehrheit (58 %) der Fuhrparkmanager, dass sie erwartet, in den nächsten fünf Jahren KI einzusetzen. So lautet eines der Ergebnisse einer neuen globalen Studie anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Webfleet, einem der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für das Flottenmanagement und Teil von Bridgestone.