KKC Koffer GmbH ist erneut ISO 9001:2015 zertifiziert

Die KKC Koffer GmbH freut sich bekannt zu geben, dass sie erneut die renommierte ISO 9001:2015 Zertifizierung erhalten hat. Dies bestätigt das anhaltende Engagement des Unternehmens für herausragende Qualitätsstandards in der Produktion von Koffern und Behältern für Geschäftskunden.

Im Rahmen eines intensiven, zweitägigen Rezertifizierungsaudits, das im vergangenen Oktober durch eine erfahrene Auditorin der DEKRA durchgeführt wurde, demonstrierte die KKC Koffer GmbH ihre fortwährende Übereinstimmung mit den hohen Anforderungen der Norm. „Dieser Erfolg ist ein Zeichen unseres unermüdlichen Strebens nach Exzellenz und der harten Arbeit unseres Teams“, so Geschäftsführer Martin Chalupa. „Die erneute Zertifizierung unterstreicht unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden, stets Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität zu liefern“, so Chalupa stolz.

Geschäftsführer Markus Büscher fügt zusammenfassend hinzu: „Die ISO 9001:2015 ist mehr als nur ein Zertifikat für uns – sie ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Wir sind stolz darauf, dieses hohe Niveau an Qualität und Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten.“

Weitere Details zur Zertifizierung stellt die KKC Koffer GmbH unter https://www.kkc-koffer.de/manufaktur/iso-zertifizierung/ zum Download bereit.

Seit den Anfängen im Jahr 1986, hat sich die KKC Koffer GmbH als namhafter Hersteller von Koffern und Behältnissen für Geschäftskunden etabliert. Mit tiefen Wurzeln in einer traditionsreichen Geschichte, zeichnet sich das Unternehmen durch seine qualitativ hochwertigen Kofferprodukte aus, die mit modernsten Technologien hergestellt und zeitnah in jeder gewünschten Stückzahl bereitgestellt werden. Die KKC Koffer GmbH zeichnet sich durch ihr engagiertes Team, eine umweltfreundliche Produktion in Deutschland, einen modernen Maschinenpark und über Jahrzehnte perfektionierte Herstellungsprozesse aus. Auf dieser soliden Basis entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für den B2B-Koffersektor, wobei stets höchste Präzision und Qualität im Fokus stehen – alles unter dem Siegel „Made in Germany“.

Kontakt

KKC Koffer GmbH

Martin Chalupa

Schröttinghauser Straße 20

32351 Stemwede-Levern

+49 (0)5745-92050



https://www.kkc-koffer.de/

Bildquelle: KKC Koffer GmbH