dataglobal Group wächst weiter zusammen

Anbieter von Lösungen für den Digital Workplace erreicht nächsten Meilenstein bei der Integration der Tochterunternehmen. Etablierte Produktmarken dataglobal CS, vysoft und windream nun unter einer Unternehmensmarke vereint.

Heilbronn, 14. Oktober 2024 – Die dataglobal Group, ein führender Anbieter von Lösungen für den Digital Workplace, gibt bekannt, dass die Tochterunternehmen im Kontext des Digital Workplace ab sofort unter der gemeinsamen Gruppenmarke dataglobal firmieren.

Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. Seitdem wurden die Geschäftsprozesse, die Teams und Produktwelten, aber auch die Kundenbeziehungen und Partnerschaften immer weiter zusammengeführt. So ist ein Anbieter entstanden, der für seine mehr als 3000 Kunden im deutschsprachigen Raum ein umfassendes Portfolio für Digital-Workplace-Lösungen bereithält. Neben Dokumentenmanagement, ECM und Business Process Management (BPM) bietet die dataglobal Group innovative Lösungen auf SharePoint-Basis für Desk-, Raum- und Fuhrparkmanagement.

Als weiterer Schritt im Integrationsprozess wurden nun die bisherigen Tochterunternehmen im Kontext des Digital Workplace mit Wirkung zum 1.10.2024 einheitlich umfirmiert. Dabei wurden auch die jeweiligen Hauptstandorte der Töchter in den Namen integriert: Die dataglobal GmbH wurde zur dataglobal Heilbronn GmbH, die windream GmbH wurde umbenannt in dataglobal Bochum GmbH und die vykon GmbH & Co. KG wurde zur dataglobal München GmbH & Co. KG. Die Gruppe firmiert wie bisher unter dataglobal Group GmbH.

Die bekannten Produktmarken dataglobal CS, windream und vysoft bleiben bestehen und werden weiterhin intensiv genutzt. Auch alle Ansprechpartner, organisatorischen Prozesse und vertraglichen Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und Partnern bleiben erhalten.

„Uns war es wichtig, unser Zusammenwachsen innerhalb der Gruppe auch nach außen zu dokumentieren. Unter dem einheitlichen Namen können unsere Kunden und Partner nicht nur die gleiche Power erwarten, sondern profitieren auch in vielfältiger Weise von der weiteren Integration unseres Angebotes“, sagt Nicolas Schwarzpaul, CEO der dataglobal Group. „Der Digital Workplace der dataglobal group führt die digitale Arbeit remote mit der Arbeit im Büro zusammen. Unsere ECM- und Cyber-Security-Lösungen erlauben von überall aus den sicheren Zugriff auf intelligent verwaltete Dokumente während das intuitive Desk- und Raummanagement den kreativen Austausch und die Teamarbeit fördert.“

Mehr Informationen zur Unternehmensgruppe dataglobal Group:

https://www.dataglobalgroup.com

