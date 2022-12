Jugendorganisation „We Are One“ erreicht mit 70.000 Blutspenden höchstes Niveau

Südkorea: Rechtzeitig zu Beginn des Winters haben 70.000 junge Freiwillige zur Bekämpfung der jährlich herrschenden Knappheit an Blutreserven Blut gespendet, so viel wie nie zuvor.

Da die Bestände an Blutreserven durch COVID-19 besorgniserregend gesunken sind, hat die ehrenamtliche Jugendgruppe „We Are One“ insgesamt 70.000 Einheiten Blut gespendet. Insgesamt 73.807 Menschen spendeten in einem Zeitraum von 85 Tagen (27. August – 27.November) Blut und 100.360 Menschen beteiligten sich an der Blutspendenaktion, der größten Gruppenblutspende aller Zeiten. Sie stellten damit auch einen neuen Guinness Weltrekord auf.

Entstanden ist diese Aktion durch den Wunsch, eine nationale Krise zu lösen. Der Rückgang an freiwilligen Blutspendern, unter anderem verursacht durch COVID-19, sorgt dafür, dass die Bestände sehr knapp geworden sind. Die Mitglieder von „We Are One“ setzten sich aktiv dafür ein, dies zu verändern und setzten sich zum Ziel, bis November 70.000 Einheiten Blut zu spenden, um so auf die Wintersaison vorzubereiten. Dafür spendeten die meist jugendlichen Teilnehmer in den Sommerferien oder auch während der Feiertage während des koreanischen Erntedankfestes in Blutzentren in 17 Metropolen fleißig ihr Blut. Wie geplant wurde alles noch vor Dezember beendet.

Damit die Blutspenden effektiv ablaufen konnten, konzentrierte „We Are One“ sich darauf, die Lage der Blutbank und den Zeitplan des Einzelnen aufeinander abzustimmen. Auch die Mitglieder taten ihr Bestes, der Gesundheitsversorgung besondere Aufmerksamkeit zu schenken, indem sie die Dinge möglichst mieden, die sie als Blutspender ausschließen würden. Damit wollten sie dabei helfen, den knappen Beständen an Blutreserven entgegenzuwirken.

In den letzten drei Monaten haben etwa 100.000 „We are One“-Mitglieder Blutbanken besucht, um an der Kampagne teilzunehmen und das Ziel von „70.000 Blutspenden vor Wintereinbruch“ teilzunehmen zu erreichen.

Hong Joon-soo von „We are One“ sagte: „Blutspenden sind die einzige Möglichkeit, das Leben eines Patienten zu retten, der eine Bluttransfusion benötigt, und es ist ein edler Dienst. Ich möchte den Mitgliedern danken, die an der Blutspende teilgenommen haben. Wir werden uns auch in Zukunft an Blutspenden beteiligen, um Blutversorgungs- und Nachfrageschwierigkeiten zu überwinden und das Sicherheitsnetz der Gemeinschaft zu stärken“.

Die ehrenamtliche Jugendgruppe „We Are One“ wurde am 30. Juli gegründet, bestehend aus jungen Menschen der Shincheonji-Kirche Jesu.

