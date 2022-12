Controlware bezieht neue Räumlichkeiten in Kassel

Dietzenbach, 14. Dezember 2022 – Die Controlware Geschäftsstelle in Kassel ist umgezogen: Im Oktober 2022 wechselte das Team der Niederlassung in moderne, deutlich großzügigere Räumlichkeiten im Industriepark Waldau, um die Weichen für das weitere Wachstum in Nordhessen zu stellen.

„Die Geschäftsstelle Kassel verzeichnet bei Personal und Umsatz seit vielen Jahren stabile Wachstumsraten – und die Kapazitäten am ursprünglichen Standort stießen mehr und mehr an ihre Grenzen“, erklärt die Regionalleitung, Branislav Pavlovic und Dirk Hamann. „Mit dem Umzug legen wir nun das Fundament, um aktuelle und künftige Wachstumspotenziale erfolgreich zu erschließen. Die neuen Räumlichkeiten sind mehr als doppelt so groß, verkehrstechnisch hervorragend angebunden und in jeder Hinsicht zeitgemäß ausgestattet – ideale Voraussetzungen also, um unsere Kunden künftig noch besser zu betreuen.“

Zu den Highlights der neuen Geschäftsstelle im größten Kasseler Industriegebiet, dem Industriepark Waldau, gehören unter anderem ein großer Besprechungsraum, ein Working-Cafe, ein umfangreiches Service-Lager sowie ein moderner Labor- und Staging-Bereich für Kundenprojekte.

Die Kontaktdaten der Geschäftsstelle lauten:

Controlware GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 3b

34123 Kassel

T: +49 561 47576-0

M: info-kas@controlware.de

Die Telefon- und E-Mail-Kontaktdaten der Mitarbeitenden bleiben auch nach dem Umzug unverändert.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen IT-Dienstleister und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

