Infos zur Ausbildung in der ambulanten Seniorenbetreuung

Büchmann Seminare KG bietet am 19. November einen Zoom-Infoabend zur Senioren-Assistenz/Plöner Modell an

Jeder kennt ambulante Pflegedienste. Doch wenn Senioren trotz Pflegegrad in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben wollen, geht es ohne Unterstützung im Alltag häufig nicht. Wer aber leistet diese so wichtige stundenweise Alltagsbegleitung? Wer kümmert sich darum, den Älteren Wertschätzung und Anerkennung entgegen zu bringen und wer unterstützt außerhalb von Pflege und Hausarbeit bei den kleinen Dingen des Alltags, die Älteren häufig schwer fallen?

Seit 2006 bietet Büchmann Seminare KG die Ausbildung in der ambulanten nichtpflegerischen Seniorenbetreuung an. Mittlerweile wurden bundesweit tausende Senioren-Assistenten nach dem sogenannten Plöner Modell ausgebildet. Diese 120-stündige Präsenzausbildung, die meist an Wochenenden stattfindet, bietet lebenserfahrenden Menschen eine neue berufliche Perspektive. Seminarorte sind in Hamburg, Berlin, Nürnberg und in der Nähe von Kiel und Leverkusen.

Am Dienstag, 19.11.2024 von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr bietet das Weiterbildungsunternehmen über Zoom einen Informationsabend zur 120-stündigen Präsenz-Ausbildung in der Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell an.

Denn wer sich für die Ausbildung interessiert, hat Fragen.

– Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

– Wie werden Teilnehmende der Senioren-Assistenzausbildung im Seminar auf ihren Beruf vorbereitet?

– Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

– Welcher Art ist die Unterstützung nach Seminarabschluss durch das Netzwerk der Senioren-Assistenten?

Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Hamburger Ausbildung, Carolin Favretto, auf einem Online-Infoabend mit Interessierten unterhalten.

Format: Online-Veranstaltung über Zoom

Termin: Dienstag, 19.11.2024 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Referentin: Carolin Favretto, Senioren-Assistentin, Seminarkoordinatorin in Hamburg und Vorsitzende der Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland

Zoom-Zugang: Die Anmeldedaten für Zoom erhalten Sie rund fünf Tage vor der Veranstaltung per E-Mail.

Büchmann Seminare KG bildet seit 2006 lebenserfahrende Menschen für die ambulante Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell aus.

Das Unternehmen hat das größte bundesweite Netzwerk von Senioren-Assistenten in Deutschland aufgebaut. Mit inzwischen 2500 ausgebildeten Senioren-Assistenten ist das Unternehmen Marktführer.

