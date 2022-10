In der Nacht bleibt der Server aus

Das Kölner Softwarehaus ownSoft bietet seinen Kunden den Umzug auf „grünen“ Server an

Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit: Unter diesem Motto steht beim Kölner Softwarehaus ownSoft das Projekt „BeWoPlaner green“. Kunden des BeWoPlaner, einer Software für die Eingliederungshilfe, können ab sofort und auf Wunsch mit ihrer Datenbank auf den BeWoPlaner green-Server umziehen. Dieser wird nachts stundenweise abgeschaltet, womit eine Einsparung von bis zu 33 % Energie erreicht werden soll.

„In Zeiten von Klima- und Energiekrise ist es dringender denn je, für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu sorgen“, erklärt ownSoft-Geschäftsführer Mike Gahn die neue Stromspar-Idee, die er seinen Kundinnen und Kunden ab sofort anbieten möchte.

Dazu wird bei allen Kunden nachgefragt, ob und in welchem Zeitfenster ein Wechsel überhaupt infrage kommt. Denn wer mit seiner Datenbank auf den BeWoPlaner green-Server umzieht, hat in der Nacht in einer bestimmten Zeitspanne – beispielsweise zwischen 22:00 und 6:00 Uhr – keinen Zugriff auf seine Software.

„Unsere Kundinnen und Kunden haben nun alle die Wahl, bei unserem BeWoPlaner green-Projekt mitzumachen“, freut sich Mike Gahn, und ist sich auch sicher, dass diejenigen, die es einrichten können, in der Nacht zeitweise auf einen Zugriff zu verzichten, dieses Angebot auch gerne annehmen. „Die ersten Rückmeldungen“, so Gahn, „sind jedenfalls äußerst positiv. „

Das Unternehmen ownSoft mit Sitz in Köln bietet maßgeschneiderte Software für Unternehmen, Behörden und Organisationen an. Der BeWoPlaner ist eine internetbasierte Softwarelösung und dient der einfachen und kostengünstigen Dokumentation und Abrechnung in der Eingliederungshilfe.

