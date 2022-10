Lebenshelfer Jens Hayn im Einsatz für Senioren in Sailauf

Hilfe im Alltag für Senioren

Senioren und Seniorinnen haben die Möglichkeit, sich mit der SeniorenLebenshilfe tatkräftige Unterstützung in den Alltag zu holen. Die gut ausgebildeten Lebenshelfer und Lebenshelferinnen sind in vielen Städten Deutschlands tätig und stehen den älteren Menschen bei allen Tätigkeiten des Alltags hilfsbereit zur Seite. Mit Jens Hayn gibt es jetzt auch einen Lebenshelfer für Sailauf. Alle weiteren Informationen zum Lebenshelfer Jens Hayn und zur SeniorenLebenshilfe erhalten Interessierte unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Sailauf.

SeniorenLebenshilfe mit qualifizierter Unterstützung im vorpflegerischen Bereich

Die Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe, Frau Carola Braun, nennt als Unternehmensziel den Wunsch, dass „Senioren länger selbstbestimmt in ihrem gewohnten Zuhause und Umfeld leben können“. Gegründet hat sie das Unternehmen bereits vor zehn Jahren und kann inzwischen auf eine große Zahl an Lebenshelfern und Lebenshelferinnen in allen Bundesländern zurückgreifen. Die freiberuflichen Lebenshelfer haben ein Fahrzeug und teilen sich ihre Arbeit bei den älteren Menschen eigenverantwortlich ein.

Welche Leistungen die SeniorenLebenshilfe den Senioren und Seniorinnen bietet

Der Einkauf von Lebensmitteln, das Waschen und Bügeln der Wäsche oder die Reinigung der Wohnung sind Tätigkeiten, die Menschen im Alter zunehmend schwerfallen. Die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen der SeniorenLebenshilfe stehen Senioren und Seniorinnen gern hilfsbereit zur Seite und übernehmen selbstverständlich alle die Tätigkeiten, die nicht mehr eigenständig erledigt werden können. Eine weitere Unterstützung kann in der Organisation von Arzt- und Friseurterminen, der Erledigung der Post oder anderen Dingen liegen. Die Fahrt zu Terminen erfolgt auf Wunsch mit dem eigenen Fahrzeug der Lebenshelfer. Gerade ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, wissen dies sehr zu schätzen. Besonders geschätzt wird zudem die gemeinsame Zeit, welche die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen mit ihren Schützlingen verbringen. Das kann ein Spaziergang im Stadtpark oder der Besuch eines Cafes oder einer Galerie sein.

Mit Jens Hayn gibt es in Sailauf und Umgebung ab sofort einen Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe

Seit kurzer Zeit ist nun auch Jens Hayn als neuer Lebensberater für die Region Sailauf zuständig. Eigentlich ist er Landwirt mit langjähriger Berufserfahrung, hat den Beruf jedoch vor einigen Jahren an den Nagel gehängt, um in der Industrie zu arbeiten. Die Erkrankung des Vaters hat Jens Hayn zum Umdenken gebracht. „Als mein Vater erkrankte und wir uns nicht rund um die Uhr um ihn kümmern konnten, haben wir selbst in der Familie erfahren, wie wichtig solche Unterstützung ist. Schon immer habe ich mich sozial engagiert – jetzt bin ich den Schritt gegangen, daraus einen Beruf zu machen. Für mich bedeutet es Erfüllung, wenn ich anderen Menschen zu einem selbstbestimmteren Leben verhelfen kann.“ Er machte einen Ausbildungskurs zum Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe und ist seit 2022 als Lebenshelfer in seiner Heimatstadt Sailauf tätig.

Weitere Hinweise über die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe wurde im Jahr 2012 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und bundesweit tätig. So ist sie inzwischen in allen Bundesländern der Bundesrepublik vertreten. Die freiberuflich tätigen Lebenshelfer und Lebenshelferinnen erhalten auf Wunsch regelmäßige Schulungen und Fortbildungen, wobei diese in der Regel in Berlin stattfinden.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

