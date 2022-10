ECM live: Fokus auf digitale Fachbereichslösungen

ELO Digital Office lädt am 20. Oktober 2022 zum Solution Day nach Kornwestheim:

Stuttgart, 04.10.2022 – Unter dem Motto „Digitalisierung. Gewusst wie.“ veranstaltet ELO Digital Office am 20. Oktober 2022 den ELO Solution Day im Kultur- und Kongresszentrum „Das K“ in Kornwestheim bei Stuttgart. Der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) legt dort den Fokus auf digitale Lösungen für die Fachbereiche – zur Modernisierung der Unternehmensprozesse und für die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Kunden und Interessenten erhalten zielgenaue Impulse, praxisnahe Einblicke in verschiedene Kundenprojekte, Live-Demos sowie wertvolles Fach-Know-how.

Der Tag startet mit der Keynote des ELO Geschäftsführers Karl Heinz Mosbach rund um neue Arbeitsplatzmodelle. Im Anschluss kommen die Kunden zu Wort und berichten über die praktischen Erfahrungen in ihren Digitalisierungsprojekten. In diesem Kontext referieren zum Beispiel die Tunnel- und Sicherheitstechnikexperten der DÜRR Group über den digitalen Rechnungseingangsprozess inkl. DATEV-Migration und das Ärztezentrum Ostend 90 über KI-gestützte Dokumentenverarbeitung im Verwaltungsprozess.

Wie sich Bestellanforderungen (BANF) im Einkauf und Belastungsanzeigen im Vertrieb optimieren lassen, zeigen die saarländischen Kunststoffspezialisten von Saarpor. Beim Maschinenbauunternehmen STOPA Anlagenbau geht es dagegen um die Integration der ELO ECM Suite in ABAS ERP und die Experten für Immobilienmanagement HBB Centermanagement rücken das Thema „Mit ELO zum digitalen Ecosystem – ein ganzheitlicher Ansatz für den Fortschritt“ in den Fokus.

Parallel dazu laufen verschiedene Fachvorträge von ELO Experten – u. a. zur Flaggschiffsoftware ELO ECM Suite, zu deren Integration in CRM- und ERP-Anwendungen sowie in Microsoft 365, auch für On-Premises-Umgebungen. Zudem beleuchten sie anhand von Live-Fallbeispielen digitale Abläufe wie den Bewerber- und Besucherprozess in der Personalabteilung sowie das Rechnungs- und Vertragsmanagement im Bereich Finanzen und Controlling. Einblicke in das Vertrags- und Wissensmanagement aus Sicht der Rechtsabteilung – digitale Signaturmöglichkeit inklusive – sowie zum digitalen Posteingang ergänzen die Präsentationen. In einem Co-Vortrag mit der DATEV eG legt ELO dar, wie die Effizienz im Rechnungswesen vom nahtlosen Zusammenspiel beider Systeme profitiert. Handlungsempfehlungen zur rechtskonformen Ausgestaltung digitaler Unternehmensprozesse gibt darüber hinaus GoBD-Mitverfasser Dirk-Peter Kuballa.

Workshops zu den Themen KI-gestützter Posteingang, Workflows und digitales Wissens- und Weiterbildungsmanagement runden das Spektrum ab. Wie sich das Kundenbeziehungsmanagement auf ein neues Level heben und sich die Effizienz der Vertriebsprozesse durch die nahtlose Integration von ELO in SmartWe steigern lässt, erläutern im Anschluss die CRM-Spezialisten von CAS Software. Den krönenden Abschluss bilden dann die IT-Security-Auditoren der GIDD – Gesellschaft für Informationssicherheit, Digitalisierung und Datenschutz mbH in ihrem Workshop mit dem Titel „Digitalisierung – aber sicher!“.

„Der persönliche Kontakt mit unseren Kunden, Interessenten und Partnern hat für uns höchsten Stellenwert. Daher freuen wir uns sehr, dass unser Solution Day in Kornwestheim wieder auf so große Resonanz stößt und die Anmeldezahlen vielversprechend sind“, resümiert Karl Heinz Mosbach. „Dies zeigt, dass der Wunsch nach Vor-Ort-Events wieder da ist, weil die Menschen neben dem reinen Informationsgehalt vor allem auch den direkten Kontakt schätzen.“

Die Teilnahme am ELO Solution Day ist kostenlos. Weitere Informationen zum Veranstaltungsort, der Agenda und zur Anmeldung finden Sie hier: www.elo.com/solutionday-s