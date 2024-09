IAA 2024: Webfleet stellt KI-Assistenten für Fuhrparkdaten vor

„Wir freuen uns, heute auf der IAA TRANSPORTATION 2024 die erste Demo unseres neuen KI-Assistenten zu zeigen. Er wird das Flottenmanagement grundlegend verändern“, sagt Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region bei Bridgestone Mobility Solutions. „Da Flottenfahrzeuge und Fuhrpark-Assets, wie Trailer, immer mehr vernetzte Daten erzeugen, wollen wir Entscheidungsträgern im Flottenmanagement einfach und schnell verwertbare Erkenntnisse liefern.“

Intuitiver Zugang zu spezifischen Daten

Mit dem Webfleet AI Assistant bekommen Webfleet-Kunden ein präzises und schnelles Feedback, das auf deren Fragen im Zusammenhang mit dem Fahrverhalten basiert. Fuhrparkkunden können damit durch die direkte Interaktion mit ihren Daten und mit einfachen Fragestellungen wichtige Maßnahmen auf Basis datenbasierter Informationen schneller und klarer ergreifen und damit ihre Abläufe verbessern.

Der Webfleet AI Assistant konzentriert sich zunächst auf die Webfleet OptiDrive-Lösung, das Webfleet-Tool zur Analyse der Fahrleistung, und wird als Beta-Projekt eingeführt, um in Zusammenarbeit mit Kunden weiterentwickelt zu werden.

Das KI-Tool liefert Echtzeit- und Langzeitdaten zu den wichtigsten Leistungsindikatoren der Flotte, einschließlich Kraftstoff- und Energieverbrauch sowie Fahrereignisse wie Leerlauf, Geschwindigkeitsüberschreitungen und starkes Bremsen. „Zeig mir die Statistiken für alle Fahrzeiten und Gesamtkilometer für meine Fahrer, zusammengefasst für die letzten sechs Monate." oder „Wie sieht der Trend beim Kraftstoffverbrauch in den letzten drei Monaten aus?", sind Beispiele für Abfragen, die Flottenmanager in das Tool eingeben können und für die sie in Sekundenschnelle präzise Übersichten erhalten. Auch vordefinierte Abfragen und vorgeschlagene Zusatzfragen sind möglich.