HAVI Italien digitalisiert Kühltransporte mit Astrata ColdLinc

Das Unternehmen HAVI unterstützt Kunden in der Nahrungsmitteldienstleistungsindustrie in über 100 Ländern mit 130 Distributionszentren, von denen aus jährlich mehr als 3 Millionen Lieferungen an 25.000 verschiedene Standorte erfolgen. Dabei werden das gesamte Logistikmanagement auf nationaler Ebene abgewickelt und viele digitale Tools und Dienstleistungen für computergestütztes Supply Chain Management angeboten. Produkt- und Verbrauchersicherheit sowie Temperaturmanagement sind beim Transport von Lebensmitteln entscheidend. Deshalb verlässt sich HAVI auf Astratas ColdLinc-Lösung, um die Rückverfolgbarkeit der Kühlkette zu gewährleisten und die Qualitätsstandards von Kunden wie McDonald’s zu erfüllen.