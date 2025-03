GT Trailers und Schmitz Cargobull schließen sich zusammen

Die Unternehmen wollen ihre Kompetenzen bei der Konstruktion und dem Bau von LKW-Aufbauten auf Fahrgestellen, einschließlich Planen-, Koffer- und Kühllösungen, zusammenführen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

„Schmitz Cargobull und GT Trailers sind beides Familienunternehmen. Beide haben sich in der Branche einen Ruf für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aufgebaut. Kein Wunder, denn beide Unternehmen bieten verzinkte Chassis und Aufbauten aus eloxiertem Aluminium an. Durch die Bündelung unserer Innovationsbemühungen und die Zusammenarbeit im Vertrieb erwarten wir eine Steigerung des Marktanteils im Segment der Volumenkombinationen“, erklärt Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender von Schmitz Cargobull. “Bei Schmitz Cargobull sind wir davon überzeugt, dass Kooperationen und strategische Partnerschaften die wichtigsten Innovations- und Wachstumstreiber in der Branche sind.“

Agata Duliniec, Vorstandsvorsitzende von GT Trailers, erläutert: „Mit seinem starken Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit hat sich GT Trailers zu einem vertrauenswürdigen Namen in der Transportbranche entwickelt. Die Zusammenarbeit mit Schmitz Cargobull wird uns für den anhaltenden Erfolg in den kommenden Jahren positionieren. Durch diese Partnerschaft ebnen wir den Weg für weitere Innovationen bei Produkten, Dienstleistungen und der Marktentwicklung."