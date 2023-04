Goodyear DrivePoint Heavy Duty: Automatisches Reifenmonitoring in Containerterminals

Der Goodyear DrivePoint Heavy Duty besteht aus langlebiger Hardware und benutzerfreundlichen Mobil- und Webanwendungen. Die Lösung nutzt die bereits im Lkw-Bereich bewährte Technologie, die nun für den Einsatz auf größeren Containerumschlagsfahrzeugen wie Reach Stackern, Straddle Carriern und fahrerlosen Transportsystemen optimiert und angepasst wurde.

Das System arbeitet mit batteriebetriebenen Empfängern, die im Hafen oder auf dem Betriebshof aufgestellt werden. Die Empfänger lesen und analysieren die Daten der speziellen Hochleistungs-Reifendrucksensoren des Fahrzeugs im Vorbeifahren, wodurch der Fahrer wertvolle Zeit spart. Die einfach zu installierende Goodyear DrivePoint Heavy Duty Hardware ist jedoch nur ein Teil der Lösung. Durch die langjährige Erfahrung im Bereich Proactive Solutions verfügt Goodyear über umfangreiche Expertise bei der Entwicklung von Online-Tools für das Flotten- und Reifenmanagement. Der Goodyear DrivePoint Heavy Duty beinhaltet drei Apps für Betreiber, Fahrer und Techniker: Goodyear FleetHub, Goodyear DriverHub und Goodyear TechHub.

Goodyear FleetHub ist eine speziell entwickelte Web- und Mobilanwendung, die kontinuierlich Informationen über den Reifenzustand der Flotte liefert. Die integrierte Verbindung mit der Fahrzeug- und Hafen-Hardware macht es zu einer datenbasierten Reifenmanagementlösung und gibt dem Bediener und dem Betriebspersonal einen vollständigen und mobilen Überblick über den Reifenzustand des Fahrzeugs. Das System setzt eine Benachrichtigung ab, sobald ein Reifen gewartet werden muss, so dass die Fahrzeuge damit effizient verwaltet werden können.

Goodyear DriverHub nutzt die gleichen Datenströme und wandelt sie in fahrerrelevante Informationen um. So liefert die App ständig Informationen über den Reifenzustand des Fahrzeugs. In Verbindung mit dem Goodyear DrivePoint Heavy Duty hilft die App Fahrern und Bedienern, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um reifenbezogene Zwischenfälle zu reduzieren und damit die Sicherheit im Hafen zu erhöhen………………….. Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/goodyear-drivepoint-heavy-duty-automatisches-reifenmonitoring-containerterminals