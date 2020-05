Gemeinsames Dashboard von Webfleet und Geotab: Wie wirkt sich COVID-19 auf Flottenbewegungen aus?

Das Dashboard analysiert Aktivitäten von Nutzfahrzeugen in Europa und Nordamerika, einschließlich der USA, Deutschland und Großbritannien. Es bietet einen Einblick, wie sich bestimmte Nutzfahrzeuge in wichtigen Segmenten auf den beiden Kontinenten während des COVID-19-Ausbruchs verhalten.

Darüber hinaus zeigt das Dashboard auch, wie bestimmte Branchen, wie das Baugewerbe, gewerbliche Dienstleister und die Transportlogistik, von den Entwicklungen beeinflusst worden sind. Die Aktivitäten des kommerziellen Transportsektors werden jeweils wöchentlich gemessen und mit Ausgangswerten aus der Zeit vor COVID-19 abgeglichen, um einen Indikator für den derzeitigen Zustand der Branche zu erhalten.

Unterschiedliche Nutzfahrzeugaktivität in Europa und Nordamerika

Laut Dashboard sank die Nutzfahrzeugaktivität in Europa seit Beginn der Pandemie um bis zu 36 %, während die Nutzfahrzeugaktivität in Nordamerika nur um 20 % abnahm. Mit dem Startschuss zeigt das Dashboard, dass die Nutzfahrzeugaktivität in Europa in der vergangenen Woche (in der Woche vom 18. bis 20. Mai, Feiertage ausgenommen) 86 % des normalen Aktivitätsniveaus erreichte, die Flottenaktivität von Nutzfahrzeugen in Nordamerika erreichte im vergleichbaren Zeitraum (in der Woche vom 19. Bis 22. Mai) ein Niveau von 90 %. Weitere nennenswerte Erkenntnisse sind:

Schnellere Erholungsraten in Europa, bei denen die Nutzfahrzeugaktivität im Vergleich zu Nordamerika ausgehend von ihrem Tiefpunkt schneller zunimmt

Im Rahmen der Analyse wurde festgestellt, dass die Nutzfahrzeugaktivitäten in Europa in den Zeiträumen vom 11. bis 15. Mai sowie vom 18. bis 20. Mai, Wochenenden und Feiertage ausgenommen, kontinuierlich, und zwar um 4,6 %, zunahmen.

Der Umfang der Aktivitäten von Nutzfahrzeugen in Nordamerika stieg im selben Zwei-Wochen-Zeitraum, Wochenenden und Feiertage ausgenommen, um 2,2 %.

Deutschland ist das einzige Land in Europa, das seit Beginn der Pandemie die Normen für den kommerziellen Transport erreicht oder übertroffen hat. Die geringste Aktivität wurde in der Woche vom 23. März mit einem Aktivitätsniveau von 90 % gemessen. Am 19. Mai wurde bereits das gleiche Aktivitätsniveau wie vor der COVID-Pandemie erreicht.

„Unsere Welt ist momentan mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die es so noch nie gab. Darum ist es heute wichtiger denn je, in den engen Austausch zu gehen und das Thema der Zusammenarbeit zu stärken mit dem Ziel, das Gemeinwohl zu unterstützten,“ sagt Thomas Schmidt, CEO von Webfleet Solutions. „Unsere Zusammenarbeit mit Geotab im Rahmen dieser gemeinsamen Initiative bringt nicht nur zwei führende Unternehmen im Bereich des Flottenmanagements zusammen, sondern ermöglicht es auch, tiefere datengestützte Einblicke in die aktuelle wirtschaftliche Lage von Ländern in Europa und Nordamerika zu gewinnen. Dies hilft nicht nur unseren Kunden, ihre Unternehmen wieder auf den richtigen Weg zu bringen, sondern unterstützt ebenso Regierungen und Entscheidungsträger dabei, eine neue Richtung im Rahmen der Wiederbelebung der Konjunktur zu gehen.“

„Da Wirtschaftszweige, Unternehmen, Länder und Städte nun beginnen, an ihren Strategien für die Phase nach COVID-19 zu arbeiten, kann und sollte der Nutzfahrzeugverkehr ein Schlüsselindikator für die wirtschaftliche Genesung sein,“ sagt Neil Cawse, CEO von Geotab. „Gemeinsam mit Webfleet Solutions sind wir in der einzigartigen Lage, unsere Daten zu analysieren und dem Gemeinwohl zur Verfügung zu stellen, indem wir sowohl unseren Kunden als auch der Allgemeinheit einen tieferen, datengestützten Einblick wie nie zuvor geben können. Das Dashboard ist nicht nur ein Instrument, welches bei Maßnahmen zur einer Konjunkturbelebung nach COVID-19 Unterstützung bieten kann. Es zeigt auch, wie stark vernetzte Fahrzeugdaten bei gemeinsamen, globalen Bemühungen zum Ankurbeln der Wirtschaft helfen können – und das über Ozeane, Grenzen und Branchen hinweg.“

Das „Commercial Mobility Recovery Dashboard“ analysiert aggregierte und anonymisierte Daten von über 3 Millionen vernetzten Fahrzeugen bzw. von mehr als 100.000 Flottenkunden sowohl von Geotab als auch von Webfleet Solutions, darunter Lieferwagen und Zustellfahrzeuge, Langstrecken- und Schwerlasttransporter sowie Notfall- und Ersthelferfahrzeuge. Ab nächster Woche wird das Dashboard Zahlen und Updates auf wöchentlicher Basis zum Stand der gewerblichen Transportaktivitäten in Europa und in Nordamerika liefern. Quelle: Webfleet Solutions