Für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in der IT-Branche: der Asset Recovery Service von Dynabook

Die Menge an Elektroschrott steigt durch neue Technologien und Digitalisierung

Wiederverkauf und Recycling von Altgeräten inklusive sicherer Datenlöschung als Weg in die Zukunft

Dynabook Asset Recovery Service: Herstellerunabhängig** und für eine Vielzahl an IT-bezogenen Geräten

Neuss, 09. März 2021 – Am 18. März findet der jährliche Global Recycling Day statt, mit dem Ziel, die Bedeutung von Recycling zu fördern. Neben privaten Akteuren soll besonders bei Unternehmen das Bewusstsein für den Verbrauch und die Wiederverwertung von Rohstoffen und Produkten geschärft werden. Ein Blick auf den globalen E-Waste-Monitor 2020 zeigt: Allein 2019 entstanden weltweit 53,6 Millionen Tonnen Altwaren. Das entspricht etwa 536 Eiffeltürmen oder circa zehn Millionen Elefanten. Seit 2014 hat die Masse an ausgemusterten Elektrogeräten um mehr als ein Fünftel zugenommen. Um diese immer größer werdende Menge an Müll zu reduzieren, setzt die Dynabook Europe GmbH auf zwei bewährte Systeme: Weiterverkauf und Recycling. Sowohl die fachgerechte Entsorgung als auch die Wiederverwertung und Weiternutzung von Altgeräten tragen einen großen Anteil zur Reduktion von Elektroschrott bei.

Ausgemusterte Geräte gezielt entsorgen

„Die meisten Unternehmen aktualisieren regelmäßig ihre IT-Infrastruktur und Mitarbeiter erhalten in einem bestimmten Turnus neue Arbeitsgeräte. Das erhöht natürlich nicht nur die Produktivität durch schnelleres und zuverlässigeres Equipment. Neue Updates und Firmware bei aktueller Hard- und Software gewährleisten auch ein höheres Maß an Sicherheit“, so Dietrich Büchner, Business Unit Director DACH bei der Dynabook Europe GmbH.

„Die immer schnellere Entwicklung neuer Technologien erhöht das Tempo, in dem IT-Bestände aktualisiert werden. Daher wird es in Zukunft immer wichtiger, diese Vielzahl an ausgemusterten Geräten sinnvoll weiterzuverarbeiten. Mit dem Asset Recovery Service bieten wir unseren Kunden einen Service an, um diesem wichtigen Thema auf nachhaltige und umweltfreundliche Art und Weise zu begegnen.“

Asset Recovery Service von Dynabook

Für Altgeräte, die noch in einem guten Zustand sind, empfiehlt sich der Weiterverkauf. Abgebende Unternehmen profitieren dabei von einer angemessenen Rückerstattung und schaffen Luft für neue Investitionen in die IT-Infrastruktur. Käufer sind oftmals Betriebe, die nicht so hohe Anforderungen an die Sicherheit und Leistung ihrer Geräte haben. Daher sind refurbished (generalüberholte) Produkte ideal für sie.

Sollten die ausgedienten Geräte aufgrund ihres Zustandes oder geringen Marktwertes nicht mehr für einen Wiederverkauf geeignet sein, ist Recycling der Weg, den Unternehmen gehen sollten.

Die Dynabook Europe GmbH übernimmt im Rahmen des Asset Recovery Services die Entsorgung von Altgeräten. Mit einer Inspektion der alten Hardware durch Dynabook erhalten Kunden eine fachmännische Einschätzung. Eignen sich Geräte für einen Weiterverkauf, bietet Dynabook eine Vorab-Zahlung abhängig von den allgemeinen Marktwerten oder einen Anteil am Verkaufserlös.

Sind IT-Bestände nicht mehr verkaufsfähig, kümmert sich Dynabook um eine umweltfreundliche und fachgerechte Entsorgung*.

Datensicherheit

Egal ob Altgeräte weiterverkauft oder recycelt werden: Eine sichere Löschung aller Daten ist Pflicht, denn oftmals beinhalten diese sensible Unternehmensdaten oder Informationen. Daher entfernt Dynabook alle Daten gemäß der neuen Standards NIST-800-88.R1 sowie 5220-22-M des Departments of Defense. Das stellt sicher, dass sich keine Daten wiederherstellen lassen. Nach einem erfolgreichen Abschluss erhalten Kunden ein Datenlöschzertifikat.

Welche Geräte eignen sich für den Asset Recovery Service?

Kunden können ab 20 oder mehr Altgeräten pro Standort auf den Asset Recovery Service von Dynabook zurückgreifen. Die Auswahl an Geräten, die Dynabook akzeptiert, ist markenunabhängig** und beinhaltet alle IT-bezogenen Geräte wie Notebooks, Tablets, PCs, Server, Speichergeräte, Netzwerkgeräte, Smartphones oder VoIP-Telefone.

Mehr Informationen zum Asset Recovery Service von Dynabook erhalten Sie hier.

* Dieser Service wird in Partnerschaft mit TES, einem weltweit führenden Unternehmen für IT-Lifecycle-Services, angeboten. Nähere Informationen zu den Garantieeinschränkungen und -ausschlüssen finden Sie in den Garantiebedingungen unter de.Dynabook.com/services/resale-recycling.

** “No-Name”-Geräte oder selbst hergestellte Geräte können nicht akzeptiert werden und sind von diesem Service ausgeschlossen.

