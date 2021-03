Nachhaltige Geldanlage: Verantwortungsvoll investieren

Wie wirkt sich das eigene Handeln eigentlich auf unsere Umwelt, unsere Mitmenschen, die Natur und das Klima aus? Auf viele Bereiche des täglichen Lebens hat diese Frage bereits einen großen Einfluss. Wir kaufen regionale Bio-Lebensmittel, legen unsere Wege mit Bus und Bahn zurück oder beziehen Ökostrom. Auch bei der Geldanlage lässt sich ein verantwortungsvolles Handeln inzwischen einfach realisieren. Zum Beispiel mit MeinInvest, dem digitalen Anlage-Assistenten der PSD Bank Hannover eG.

Was sind nachhaltige Geldanlagen?

Für immer mehr Menschen spielt es eine wichtige Rolle, welche Unternehmen und Staaten sie durch ihr Geld mitfinanzieren. Allein im Jahr 2019 investierten die Deutschen rund 269,3 Milliarden Euro nachhaltig – so viel wie nie zuvor. Aber was ist damit eigentlich genau gemeint? Wer sein Geld nachhaltig investiert, lässt es in Anlageformen fließen, die bestimmte ethische, soziale, ökologische und moralische Grundsätze vertreten. Klima- und Umweltschutzaspekte werden dabei ebenso berücksichtigt wie ein verantwortungsvoller und fairer Umgang mit den Mitarbeitern und eine weitsichtige Unternehmensführung. Kurzum: Das Geld kommt nicht irgendeiner Firma zugute, sondern geht explizit an Unternehmen, die sich ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien verpflichtet haben. Hierzu gehören beispielsweise die Einhaltung von Arbeitsstandards, der Verzicht auf Kinderarbeit oder Tierversuchen bei Unternehmen.

Verantwortungsvoll investieren mit MeinInvest

Mit MeinInvest, dem digitalen Anlage-Assistenten Ihrer PSD Bank Hannover, haben auch Sie jetzt die Möglichkeit, sich für eine Geldanlage zu entscheiden, die genau diese nachhaltigen Kriterien in Ihrer Anlagestrategie berücksichtigt und sich aus verschiedenen nachhaltigen Investmentfonds zusammensetzt. Auf Basis Ihrer persönlichen Angaben ermittelt der digitale Anlage-Assistent die für Sie passende fondsbasierte Geldanlage, welche Sie im Anschluss ganz bequem online abschließen können. Die Strategie für Ihre Geldanlage wird dabei von den Finanzexperten unseres genossenschaftlichen Partners Union Investment auf Basis von wissenschaftlich fundierten Ansätzen entwickelt und im Rahmen einer Vermögensverwaltung professionell für Sie betreut. Bereits ab 25 Euro monatlich können Sie Ihr Geld auf diese Weise verantwortungsbewusst und zeitgemäß investieren, ohne auf Renditechancen verzichten zu müssen.

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als “Beliebteste Regionalbank” ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

