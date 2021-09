Fünf Gründe, warum das ELA Quality Resort der perfekte Ort für einen Familienurlaub ist

Das ideale Urlaubsziel für die ganze Familie zu finden, ist bei so vielen unterschiedlichen Bedürfnissen nicht immer leicht. Während die kleinsten Gäste sich über Spielplätze und Wasserrutschen, Sandburgen bauen am Strand und kindergerechtes Essen freuen, verbringen Teenies ihre Zeit am liebsten ganz ohne die Eltern und mit Gleichaltrigen. Bei den Erwachsenen reichen die Anforderungen an einen Urlaub von Ruhe und Wellness-Angeboten bis hin zu täglichem Actionprogramm und Partyangeboten. Alle diese Wünsche gleichzeitig zu erfüllen, ist nicht einfach, es sei denn man verbringt die Ferien im ELA Quality Resort Belek.

Eine perfekte Unterkunft für die ganze Familie

Zu einem perfekten Urlaub gehört auch eine Unterkunft, in der sich jedes Familienmitglied wohlfühlt. Das ELA Quality Resort in Belek verfügt über verschiedene Zimmerkategorien, so dass jede Familie die für sich ideale Unterkunft entsprechend den eigenen Bedürfnissen wählen kann. Besonders gut eignet sich beispielsweise eines der Lake Houses, das auf bis zu 72m2 mit seinen zwei getrennten Schlafzimmern genug Privatsphäre für alle Familienmitglieder bietet. Auch sehr beliebt ist das Familien-Duplex-Zimmer, bei dem sich das Schlafzimmer der Eltern auf einer anderen Etage als das der Kinder befindet. Wer noch mehr Privatsphäre benötigt oder mit einer größeren Familie anreist, kann eine der großzügigen, stilvoll eingerichteten Suiten buchen oder eine der individuell designten Villen wählen.

Große Outdoor-Bereiche laden zum Spielen und Toben ein

Nicht nur die verschiedenen Unterkünfte sind gemütlich eingerichtet und versetzen Besucher in Urlaubsstimmung auch die großen, einladenden Außenbereiche sorgen für Begeisterung bei Groß und Klein. Neben dem privaten Sandstrand des Hotels, der zum Sonnenbaden, Schwimmen und Entspannen einlädt, sind auch die parkähnlichen Außenbereiche der perfekte Ort zum Spielen und Toben. Außerdem verfügt der Hotelgarten über mehrere Pools und einen Wasserpark mit einer Vielzahl großer Wasserrutschen. Für die kleinsten Gäste steht darüber hinaus rund um die Uhr auch ein Spielplatz zur Verfügung.

Highlights für die kleinsten Gäste: Das Olivenfest

Für die 1-17-jährigen Besucher des ELA Quality Resorts Belek gibt es ein unvergleichbares Unterhaltungsangebot, das Spiel, Spaß und Spannung mit Gleichaltrigen verspricht. Im Everland Q Kinderclub können die kleinsten Gäste kreativ werden, sich austoben oder an einer der Schatzsuchen teilnehmen. Ein besonderes Highlight des Kinderclubs ist die Q City. Dieser Bereich des Kinderclubs ist wie eine kleine Stadt aufgebaut. Hier können die Kinder zu Feuerwehrmännern, Ärzten oder Astronauten werden. Haben sie ihre Arbeit gut verrichtet, können Sie Q-Dollar bei der Bank abheben und sich davon eine kleine, süße Belohnung kaufen. Dieses Konzept ist absolut einzigartig an der türkischen Riviera und folgt dem “Edutainment”-Prinzip – hier wird von hochqualifizierten Betreuern eine Mischung aus Education und Entertainment angeboten.

Neben dem dauerhaften Kids Club-Programm, gibt es aber auch einzigartige Kinderfeste für die kleinsten Gäste. So findet am 26. September dieses Jahres beispielsweise ein Oktoberfest statt. Kurz darauf folgt außerdem ein besonderes Highlight: Am 4. Oktober wird ein Olivenfest gefeiert. Die Kinder können sich passend verkleiden und schminken lassen und dann auf dem Gelände des ELA Quality Resort selbst Oliven ernten. Abschließend werden alle Teilnehmer des Festes mit einer Flasche Olivenöl aus dem Resort beschenkt.

Das ELA Quality Resort wurde bereits mehrfach für seinen Kids Club ausgezeichnet, zuletzt wurde es sogar zum besten Familienhotel in der Region Antalya gekürt.

Erholsame Auszeiten für Eltern

Während die kleinsten Gäste im Everland Q Kids Club in den besten Händen sind und mit neuen Freunden Abenteuer erleben, können Eltern erholsame Stunden zu zweit am Strand verbringen, ein leckeres Dinner genießen oder an einer der vielen angebotenen Aktivitäten teilnehmen. Dazu zählen beispielsweise Beach Volleyball- oder Wasserball-Turniere, Yoga, Pilates oder Tanzkurse, Golfstunden oder ein Personal Training bei einem der erfahrenen Fitnesstrainern des Resorts. Wer sich nach Ruhe und Entspannung sehnt, sollte die kinderfreie Zeit im 4500 m² großen AB-I-ZEN Spa verbringen. Hier stehen Wellness-Liebhabern über 150 Behandlungsmöglichkeiten sowie mehrere Saunen zur Verfügung. Auch das umfangreiche Abendangebot lädt zu einer Auszeit zu zweit an. Von Livemusik, Tanz-Shows und Kino bis hin zu verschiedenen Party-Angeboten hat das ELA Quality Resort so einiges zu bieten, um einen erholsamen Urlaubstag entspannt ausklingen zu lassen.

Hier schmeckt es der ganzen Familie

Das ELA Quality Resort Belek bietet kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt für seine großen und kleinen Gäste an. Im Hauptrestaurant Enderun erwartet die Urlauber drei Mal täglich eine große Auswahl internationaler Speisen am wunderschön angerichteten Buffett. Es gibt außerdem ein besonderes Buffett für Kinder. Außerdem befinden sich im ELA Quality Resort sieben à-la-carte-Restaurants, die jeweils eine bestimmte Küche anbieten. So bekommt man im “La Perla” in romantischer Atmosphäre italienische Speisen serviert, während im “Teppanyaki Hida” exotische Gerichte der japanischen Küche sowie erstklassiges Sushi kunstvoll präsentiert werden. Das “Galata” wird tagsüber als Beach Club mit Strandbar und einer großen Auswahl alkoholischer und alkoholfreier Cocktails genutzt, abends hingegen können Familien hier mediterrane Speisen genießen. Darüber hinaus findet man auf dem Gelände des Hotels weitere Restaurants sowie eine Vielzahl an Bars und Bistros, so dass man sich kulinarisch rund um die Uhr verwöhnen lassen kann.

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com

