Wertvolles Werkzeug einfach perfekt transportiert – mit der Brennertasche WARRIOR von PERKEO

Dachdecker kennen das: für das Aufschweißen von Bitumenbahnen, Abbrennen, Schrumpfen oder Trocknen auf der Baustelle muss das gesamte Arbeitsgerät erst einmal an Ort und Stelle, meist auf das Dach, gebracht werden. Das ist umständlich, zumal Aufschweißbrenner meist recht sperrig sind und aus mehreren Teilen bestehen.

Die schwäbischen Tüftler vom PERKEO-Werk in Schwieberdingen bei Stuttgart haben daher, in enger Abstimmung mit Kunden aus dem Dackdecker-Handwerk, die Brennertasche WARRIOR entwickelt.

WARRIOR ist somit eine speziell auf auf die Praxis von Dachdeckern zugeschnittene Werkzeugtasche zur sachgerechten Aufbewahrung und zum sicheren Transport von ein bis zwei Brenner-Sets inklusive Schlauch. Sie bietet großzügigen Stauraum und ermöglichst den komfortablen Transport der auf der Baustelle benötigten Brenner-Sets. Durch die praktischen Trageriemen lässt sich die Brennertasche WARRIOR zudem bequem als Rucksack schultern, so dass der Benutzer beide Hände frei hat – um beispielsweise ein Gerüst oder eine Leiter sicher hochsteigen zu können.

Um den rauen Bedingungen des Baustellenalltags möglichst lange zu trotzen, wird die Brennertasche WARRIOR aus speziellem hochstrapazierfähigem Polyester gefertigt und besonders hochwertig verarbeitet. Die Abmessungen sind: 1000 x 300 x 200 mm.

„Wir arbeiten ständig und fieberhaft an ergonomischen Erleichterungen im Arbeitsalltag unserer Kunden aus dem Handwerk. Wir schauen genau hin und sprechen auch viel mit unseren Kunden“, so Yassine Hönes, Geschäftsführer bei PERKEO. „So verbessern wir kontinuierlich die Technik und Ergonomie unserer Brenner, Löt- und Schweißanlagen. Manchmal kommt aber auch eine ganz andere Lösung dabei heraus, so wie unsere Brennertasche WARRIOR“, ergänzt Hönes.

Ausführliche Informationen zum PERKEO-Gesamtsortiment erhalten Interessenten unter 07150/35043-0 oder www.perkeo-werk.de.

PERKEO – Made in Germany steht seit 100 Jahren für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit in der Löt- und Schweißtechnik.