Frohe Weihnachten, Merry Christmas oder Feliz Navidad?

Beim Auslandsaufenthalt Weihnachten in anderen Kulturen kennenlernen

Tannenbaum, Adventskranz und Geschenke am Heiligabend. So läuft Weihnachten bei den meisten in Deutschland ab. Im Ausland können die Feiertage aber teilweise ganz anders aussehen. Zum Beispiel gibt es in meisten Ländern erst am ersten Weihnachtsfeiertag die Geschenke, in Spanien traditionell sogar erst im Januar zu Heilige Drei Könige. Wer diese Weihnachtsbräuche- und Traditionen in anderen Teilen der Welt kennenlernen möchte und einen Auslandsaufenthalt plant, kann sich auch 2023 wieder kostenlos auf den JugendBildungsmesse beraten lassen.

Es ist allerdings nicht nur der Zeitpunkt der Geschenkübergabe, der das Weihnachtsfest in anderen Ländern von unserem unterscheidet. Auf der Südhalbkugel, z.B. in Australien, ist im Dezember Sommer und für viele Einheimische ist es das natürlichste der Welt, Weihnachten am Strand unter Palmen zu verbringen und zum Essen den Grill anzuwerfen. In Island glaubt man, dass 13 Weihnachtszwerge die Geschenke bringen und in Oaxaca in Mexico gibt es am 23. Dezember ein Rettich- bzw. Radieschen fest, bei dem verschiedene Weihnachtszenen mit Gemüse dargestellt werden.

Wer auch neugierig darauf ist, die Feiertage mal in einem anderen Land zu verbringen, kann die Festtagsstimmung am besten bei einem Auslandsaufenthalt miterleben. Ob Schüleraustausch, Sprachreise, Au Pair, Work & Travel, Freiwilligenarbeit, Praktikum oder Studium im Ausland, für jeden gibt es den richtigen Weg ins Ausland. Auf der JugendBildungsmesse präsentieren sich deutschlandweit verschiedene Anbieter dieser Programme. Besucher:innen können dort durch den direkten Vergleich der Austauschorganisationen und intensive Beratungsgespräche mit Bildungsexpert:innen und ehemaligen Teilnehmer:innen das für sie individuell richtige Programm finden. Auch weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messen ist vor Ort und steht mit unabhängigen Informationen und Tipps zur Seite.

Wer sich also einen (Weihnachts-) Wunsch erfüllen und endlich den Schritt ins Ausland wagen möchte, kann sich an den folgenden Terminen vor Ort oder online dazu informieren:

10.12.22: Regensburg & Sigmaringen

18.12.22: Online

07.01.23: Berlin

08.01.23: Online

12.01.23: Online mit Schwerpunkt Schüleraustausch & Internate

14.01.23: Köln & Hamburg

15.01.23: Online

Detaillierte Infos und weitere Termine:

www.weltweiser.de | www.jugendbildungsmesse.de

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

Kontakt

weltweiser

Thomas Terbeck

Schloss Cappenberg 4

59379 Cappenberg

+49 2306 758882

info@weltweiser.de

https://weltweiser.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.