Frachtführeroptimierung in OPHEO unterstützt bei der Transportplanung

Häufig setzen Unternehmen auf einen großen Pool an Dienstleistern, die für unterschiedliche Waren, unterschiedliche Liefergebiete an unterschiedlichen Tagen und Uhrzeiten, mit unterschiedlichen Fahrzeugen und Fahrzeugeigenschaften infrage kommen.

Ebenfalls essenziell bei der Vergabe: Die Logistik-Dienstleistungen werden je nach Anbieter bzw. Frachtführer zu unterschiedlichen Tarifen angeboten. Kosten-Tarife beinhalten mehrere Preisbestandteile: unter anderem unterschiedliche Zuschläge zur Maut, einen Dieselfloater oder die Höhe der Anfahrtskosten. Die tatsächliche Verfügbarkeit einer Fahrzeugressource ist davon allerdings unabhängig zu betrachten.

All diese Kriterien machen den Vergabeprozess zu einer zeitintensiven, hochkomplexen Aufgabe.

Eine manuelle Auswahl ist aufwendig und fehleranfällig

Der Disponent steht dabei immer vor der gleichen Herkulesaufgabe: Er muss sich überlegen, welcher Auftrag oder welche Tour an welchen Dienstleister vergeben werden soll. In den meisten Fällen entscheidet der Preis, gerade in Zeiten wachsenden Konkurrenzdrucks und hoher Auslastungen. Das heißt, der Disponent entscheidet sich bei qualitativ ähnlichen „Angeboten“ und gleichzeitiger Verfügbarkeit vorwiegend für den Dienstleister bzw. Frachtführer mit dem günstigsten Tarif.

Es kann aber auch andere Herangehensweisen geben. Qualitative Kriterien wie Pünktlichkeit und Service können genauso wie strategische Überlegungen bei der Vergabe eine Rolle spielen. Mitunter vergibt man trotz teurerem Tarif Aufträge und Touren lieber an langjährige Geschäftspartner, die womöglich wiederum bei anderen Aufträgen günstigere Tarife anbieten.

Was die Problematik eines manuellen Auswahlprozesses jedoch in jedem dieser Fälle eint, ist die Langwierigkeit und darüber hinaus die Fehleranfälligkeit des Prozesses. Der Disponent muss Informationen sammeln, vergleichen, bewerten und entscheiden. Auch kommunikative Aspekte wie das Abfragen von Verfügbarkeiten bei den Dienstleistern erschweren eine kurzfristige Entscheidungsfindung.

Intelligente Software unterstützt die Frachtführer-Auswahl

Viele Unternehmen setzen in wichtigen Bereich der Lkw-Disposition bereits auf softwaregestützte Lösungen, beispielsweise in der Tourenplanung. Auch bei der Auswahl des Frachtführers kann Software unterstützen. Mit der in OPHEO verfügbaren Funktion „Frachtführeroptimierung“ erhalten Disponenten ein Instrument, um diesen Prozess effizient und effektiv zu gestalten. Quelle Opheo