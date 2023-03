Flottenmanagement: Ford wird OEM.connect-Partner von Webfleet

Webfleet gibt bekannt, dass Ford seinem OEM.connect-Partnerprogramm beigetreten ist. Ford-Pkw und -Transporter mit serienmäßiger Konnektivität sind damit künftig in der Lage, sich mit der Webfleet-Telematikplattform zu verbinden. So müssen Ford-Nutzer:innen, die Webfleet verwenden möchten, nachträglich keine zusätzliche Hardware mehr in ihrem Fahrzeug installieren.