Fleet Technology Trends Report 2025 zeigt Verbreitung von Telematik und die Auswirkungen auf Nachhaltigkeit

Aus dem Report geht hervor, dass 78 % der Fuhrparks inzwischen GPS-Tracking-Technologie einsetzen – ein Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr -, was das wachsende Vertrauen in diese Lösungen widerspiegelt. Da die Inflationsraten in Europa bis 2024 auf 2,5 % und bis 2025 voraussichtlich sogar auf 2,1 % sinken werden, nutzen Unternehmen zunehmend Technologien, um den wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Der Bericht zeigt auch die Branchen, die verstärkt Flottenmanagementdaten nutzen: Baugewerbe, allgemeiner Güterverkehr, Behörden, Dienstleistungen und Personenverkehr.

>>> Zum vollständigen Report (pdf-Datei, 9,13MB)

Die wichtigsten Ergebnisse

Hohe Zufriedenheit und Kosteneinsparungen mit GPS-Flottenortung

75 % der Flotten, die GPS-Ortungssoftware einsetzen, bewerteten diese als „sehr“ oder „äußerst“ vorteilhaft für das Flottenmanagement. Das spiegelt ein hohes Maß an Zufriedenheit und den Einfluss der Technologie auf die betrieblichen Möglichkeiten wider. Die Mehrheit der Befragten (65 %) bezeichnete die GPS-Ortung als „sehr“ oder „äußerst“ vorteilhaft für die Senkung der Fuhrparkkosten, was die Rolle der Technologie bei der Senkung der Betriebskosten und der Verbesserung der Rentabilität unterstreicht.

Hoher ROI und Produktivitätssteigerungen

Unternehmen aus den fünf wichtigsten Branchen berichteten von einem positiven ROI innerhalb von zwölf Monaten nach Einführung des GPS-Trackings, was die finanziellen Vorteile und Effizienzsteigerungen durch die Technologie unterstreicht. Darüber hinaus berichteten 67 % der Befragten von Produktivitätssteigerungen. Das macht die Flottenortung zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal bei der Optimierung der Ressourcennutzung und der Verbesserung der Gesamtleistung.