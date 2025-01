Energie-Retreat – Transformiere deine Energien

Oliver Günzler lädt ein zu seinem transformativen Energie-Retreat, um Energieblockaden zu lösen und tiefe Verbundenheit mit sich und anderen zu erfahren.

Ständiger Leistungsdruck, Stress und innere Unruhe prägen das Leben vieler Menschen. Dadurch wächst der Wunsch nach innerer Verbundenheit, geistiger und emotionaler Klarheit und einem erfüllteren Leben. Doch trotz bester Absichten fällt es vielen schwer, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und einen Weg zur nachhaltigen Veränderung zu finden. Wie kann man dem hektischen Alltag entfliehen, die eigene Energie wieder in Einklang bringen und zu einem Zustand der tiefen Verbundenheit und inneren Friedens zurückfinden? Und dies in einem nächsten Schritt in seinen Alltag integrieren, ohne dass es nur eine kurze Auszeit ohne lang anhaltende Wirkung war?

Oliver Günzler, erfahrener Heilpraktiker, Therapeut und Coach, bietet mit seinem Energie-Retreat die Antwort auf diese Fragen. Vom 5. bis 8. Juni 2025 lädt er zu einem einzigartigen Retreat im Wellness-Hotel Heinz im Westerwald bei Koblenz ein. Hier erleben die Teilnehmenden neben der Erholung vom Alltagsstress eine transformative Reise, die tief in ihre energetische Welt führt und ihre innere Anbindung und Lebensqualität auf eine neue Ebene hebt.

„Die Herausforderungen des modernen Lebens – seien es beruflicher Stress, emotionale Blockaden oder einfach das Gefühl der Entfremdung – wirken sich auf unsere Energien aus und führen zu Erschöpfung, Leere und Unruhe. In diesem Retreat zeige ich den Teilnehmenden, wie sie ihre innere Balance wiederfinden und ihre Energien gezielt steuern“, erklärt Oliver Günzler. „Es geht darum, zu lernen, die eigene Energie bewusst zu spüren, Blockaden zu lösen und sein Leben und seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und aktiv mitzugestalten.“

Das vier Tage umfassende Retreat bietet eine ausgewogene Kombination aus Theorie und praktischen Übungen zur energetischen Selbstwahrnehmung und -steuerung. In einem exklusiven Seminarraum, umgeben von Wiesen, Wald und Pferdekoppeln, erhalten die Teilnehmenden tiefgehende Einblicke in die menschliche Aura und lernen, ihre Energien zu reinigen, zu ordnen, zu aktivieren und Blockaden aufzulösen. Besonders die energetische Grundreinigung von Räumen und die Reinigung der eigenen Aura spielen eine zentrale Rolle, um eine wertvolle, unterstützende Energie zu schaffen.

„Die äußere und innere Umgebung spielt eine zentrale Rolle für den Transformationsprozess. Der Kontakt zur Natur unterstützt den inneren Wandel, und das Wohlbefinden in einer luxuriösen Atmosphäre fördert den persönlichen Prozess der Veränderung“, sagt der Experte. Neben der energetischen Arbeit wird auch auf gesunde Ernährung geachtet, sodass die Teilnehmenden von einer regionalen, naturverbundenen Küche profitieren, die sie mit Energie versorgt.

Nach dem Retreat werden die Teilnehmenden nicht nur mehr über sich selbst und ihre feinstofflichen Energien erfahren haben, sondern mit einem klaren Verständnis für ihre energetische Ausstrahlung und deren Wirkung im Alltag zurückkehren. „Indem man lernt, die eigenen Energien nach eigenem Bedarf zu aktivieren, zu beruhigen oder zu reinigen, wird das Leben auf allen Ebenen leichter und lebendiger. Wer sich auf diesen Prozess einlässt, wird mit einer neuen inneren Stärke, Sein und Klarheit aus dem Retreat gehen“, so Oliver Günzler.

Das Retreat umfasst 28 Workshop-Stunden und bietet den Teilnehmenden nicht nur technisches Wissen zur Energiemedizin, sondern auch praktische Übungen zum Stressabbau und zur Lebensgestaltung. Oliver Günzler hebt hervor: „Es geht darum, das eigene Leben aktiv zu gestalten, Blockaden zu lösen, seinen eigenen inneren Arzt und Heiler zu aktivieren und das volle Potenzial zu entfalten. Die Teilnehmenden lernen, ihre Energie bewusst zu lenken und sich von negativen Einflüssen zu befreien.“

Das Retreat findet vom 5. bis 8. Juni 2025 im Wellness-Hotel Heinz im Westerwald statt und wird zu einem Preis von 1.299 Euro pro Person (all inclusive, 4 Sterne Hauptpension, 3 Nächte, 4 Tage Workshop) angeboten. Die Teilnehmerzahl ist auf eine limitierte Anzahl begrenzt, um eine individuelle Betreuung und eine vertraute Atmosphäre zu gewährleisten. Alle weiteren Informationen finden Interessierte unter https://www.oliver-guenzler.de/seminare/energie-retreat/.

„Ich freue mich darauf, die Teilnehmenden auf dieser Reise zu begleiten und ihnen zu helfen, die wahre Kraft ihrer Energie zu entdecken“, so Oliver Günzler abschließend. „Es ist die Chance, sein Leben neu zu gestalten und voller Energie und Klarheit in die Zukunft zu blicken.“

Mehr Informationen, Buchungsmöglichkeiten und Kontakt zu Oliver Günzler gibt es unter www.oliver-guenzler.de.

Eine Referenz zu diesem Angebot, die mich besonders gefreut hat:

„Zunächst habe ich dich, Oliver, als authentischen, echten Typen, der nicht nur was zu sagen hat, pädagogisch-didaktisch im oberen Regal zu Hause ist, erlebt, sondern auch als eine Person, der es abseits von „Ego-polishing“ tatsächlich und wahrhaftig „um die Sache“ geht. Dieser Umstand, aber auch deine seriös-legere Vortragsart, untermauert von deiner fachlichen und sozialen Kompetenz, haben mich quasi vom ersten Moment an gecatcht. Auch die Wirkung auf die KursteilnehmerInnen und mich, geprägt von spielerischer Leichtigkeit, (erfrischend kindlichem) Forschergeist, Vertrauen und Wertschätzung, waren unüberseh- und spürbar. Dabei erlebte ich die theoretisch-„wissenschaftlichen“ Ausführungen zum Thema elektromagnetisches Feld, Aura, ebenso als unterstützend und hilfreich wie die praktischen Electrobics™ Übungen auf Wahrnehmungsebene besonders und wertvoll waren! Durch diese Aspekte genährt, drängte sich ein Bewusstsein auf, dass unser elektromagnetisches Feld in einer Selbstverständlichkeit zu uns gehört, wahrgenommen, genutzt und gewartet werden möchte. Mehr noch: Nämlich, dass wir die Wahl haben! Wahrlich ein mentaler Mut machender Gamechanger auf dem Weg zu einem Leben als GestalterIn, PilotIn, SchöpferIn für das eigene Dasein. Herausfordernd und beruhigend zugleich. Fazit: Ich erlebte dies Electrobics™ Seminar und dessen Inhalte als konkret, unmittelbar und praktikabel auf dem Weg zu einer Selbstverständlichkeit im Hinblick auf Selbstfürsorge und Selbstbestimmung in der alltäglichen Praxis. – Demnach: JA, ich will! Und: DANKE dafür!“

Mario C., Physiotherapeut, Unternehmer, Yoga- und Tauchlehrer

Als erfahrener, staatlich anerkannter Heilpraktiker, Therapeut und Coach mit über 25 Jahren Praxiserfahrung unterstützt Oliver Günzler Menschen, die Lasten des alltäglichen Lebens in Kraft für einen Neuanfang zu verwandeln. Oft fühlen wir uns, als würden wir unserem inneren Ruf nicht folgen und unserer Seele nicht vertrauen. Wir tragen eine große Last mit uns herum, die alles schwer macht – eine Last aus „Ich muss funktionieren und überleben“. Dies führt zu unverarbeiteten Emotionen wie Angst, Stress, Unzufriedenheit, Unruhe, Wut und Rastlosigkeit. Er steht als zuverlässiger Vertrauter und empathischer Impulsgeber mit tiefgründigem Wissen zur Seite, um die mentale, emotionale und seelische Gesundheit seiner Klientinnen und Klienten ganzheitlich zu fördern. Gemeinsam mit ihnen findet er neue Wege und wirkungsvolle Behandlungen, damit sie wieder leichter, (selbst)bewusster und lebendiger durchs Leben gehen können.

Sein Angebot reicht von der 1:1 Begleitung, psychologischer Behandlung und Coaching über Workshops und Online-Formate bis zu Retreats.

