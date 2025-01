PTA IT-Beratung stellt Methodik zur CRM-Evaluierung vor

Der Schlüssel zum erfolgreichen Kundenmanagement

Mannheim, 9. Januar 2025. Die Wahl des passenden CRM-Systems (Customer Relationship Management) gehört zu den entscheidenden Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens. Eine gut ausgewählte CRM-Lösung optimiert nicht nur die Kundenbeziehungen, sondern verbessert auch den Verkaufsprozess und fördert das Unternehmenswachstum. Die Wahl des passenden CRM-Systems ist also immer strategisch, denn die richtige CRM-Lösung unterstützt dabei, Kundendaten effizient zu verwalten, den Vertrieb zu steigern und Prozesse zu optimieren. Setzt ein Unternehmen die falsche Lösung ein, kann das im schlimmsten Fall viel Zeit, Geld und Mühe kosten und das Wachstum behindern. Angesichts der Vielzahl an verfügbaren CRM-Lösungen ist eine treffsichere Auswahl des optimalen CRM-Systems komplex und herausfordernd. Die CRM-Experten der PTA IT-Beratung geben wertvolle Evaluierungstipps, wie das passende CRM-System zu finden ist – herstellerunabhängig und exakt auf die spezifischen Unternehmensanforderungen zugeschnitten.

„Die CRM-Evaluierung ist ein zentraler Baustein für den Unternehmenserfolg. Denn wer evaluiert, schafft belastbare Erkenntnisse und erhält ein klares Anforderungsprofil darüber, was ein CRM-System mitbringen muss, um optimal in die Unternehmensorganisation integriert werden zu können“, erklärt Albert Buck, Director of Standard Software bei der PTA IT-Beratung. Wichtig dabei sei zu verstehen, dass ein CRM-System weit mehr als nur eine Software ist. Ein CRM-System bilde immer das Herzstück sämtlicher Kundeninteraktionen eines Unternehmens, so der Experte weiter. Es verbindet Vertriebsteams, das Marketing und den Kundenservice miteinander. Die falsche Wahl kann demnach nicht nur zu ineffizienten Prozessen und unzufriedenen Kunden führen, sondern auch hohe Kosten verursachen.

Solide Basis schaffen – klare Kriterien festlegen

Eine methodische CRM-Evaluierung stellt hingegen sicher, dass Unternehmensverantwortliche bei der Wahl des passenden CRM-Systems einige wichtige Kriterien berücksichtigen. Dazu zählt beispielsweise eine sorgfältige Prüfung, ob die IT-Lösung auch die spezifischen Geschäftsanforderungen abdeckt und nahtlos in die bestehende IT-Landschaft zu integrieren ist. Dazu gehört aber auch, darauf zu achten, eine benutzerfreundliche Lösung auszuwählen, die eine hohe Akzeptanz in der Belegschaft genießt. Schließlich sind es die Marketing-, Vertriebs- und Service-Teams, die mit einem CRM-System täglich arbeiten müssen – im Optimalfall gerne. Letztlich sind Unternehmen zu Zeiten volatiler Märkte gut beraten, eine CRM-Lösung zu wählen, die schnell skalierbar und flexibel an sich verändernde Rahmenbedingen anzupassen ist.

Erprobtes Phasenmodell aus dem Hause PTA zum CRM-Evaluierungsprozess

Bei der Auswahl des geeigneten CRM-Systems gibt es also einige wichtige Punkte zu beachten. Aus diesem Grund stellen die CRM-Experten der PTA eine erprobte Evaluierungsmethodik näher vor. Ziel des Phasenmodells ist es Entscheidern eine strukturierte Methodik an die Hand zu geben, die richtige Entscheidung zu treffen und ein System auszuwählen, welches optimal unterstützt. Der Evaluierungsprozess ist in sechs maßgebliche Phasen gegliedert:

1.Standortbestimmung – der Ist-Zustand ist entscheidend

Zu Beginn einer belastbaren CRM-Evaluierung ist es unabdingbar zu bestimmen, wo ein Unternehmen aktuell steht. Dazu führen die CRM-Experten auf der Basis eines Anwender-Feedbacks eine ausführliche Analyse der Ist-Situation durch. So lassen sich die Vertriebsprozesse definieren, die aktuell innerhalb der Organisation gelebt werden und gleichzeitig Verbesserungspotentiale aufdecken. In dieser ersten Phase definiert das PTA-Team mit den Unternehmensverantwortlichen, welche Anforderungen und Funktionalitäten die neue CRM-Lösung abdecken muss.

2.Hersteller-Shortlist listet passende CRM-Systeme

Auf der Grundlage der in Phase 1 gewonnenen Ergebnisse analysieren die PTA-Berater die CRM-Landschaft und identifizieren die CRM-Lösungen, die am besten zu der Branche und den Anforderungen des Unternehmens passen. Grundlage bildet eine Hersteller-Shortlist, die auf einer Marktanalyse basiert, welche wiederum mithilfe von Branchenreferenzen oder aufgrund von internen, strategischen Aspekten erstellt wird. Bei Bedarf kann diese zusätzlich mit den regelmäßig erhobenen Ergebnissen zur CRM-Anbieterlandschaft führender Analystenhäuser wie Gartner oder Forrester gefiltert werden.

3.Ein Kriterienkatalog vereinfacht die Auswahl des CRM-Systems

Liegt die Shortlist der passenden CRM-Hersteller vor, unterstützen die CRM-Berater in Phase 3 bei der Erstellung eines Kriterienkatalogs. Dieser hilft den Unternehmen dabei, gezielt das ideale CRM-System zu finden, das genau auf deren spezifische Anforderungen zugeschnitten ist. Da nicht alle Kriterien gleich wichtig sind, stellt PTA ein Bewertungsschema auf und gewichtet die einzelnen Kriterien.

4.Vergleich und Bewertung der CRM-Systeme – die Entscheidungsphase

Anhand des zuvor ausgearbeiteten Kriterienkatalogs vergleicht und bewertet das CRM-Team die wichtigsten CRM-Systeme hinsichtlich verfügbarer Funktionen, Integrationsmöglichkeiten, Preis-Leistungs-Verhältnis und Benutzerfreundlichkeit. Die Bestimmung des Erfüllungsgrades kann dabei durch interne Anwenderumfragen oder externe Herstellerpräsentationen erfolgen. Um den Vergleich zu vervollständigen und eine ganzheitliche Bewertung zu ermöglichen, führen die PTA-Berater eine Gesamtkostenkalkulation für relevante CRM-Systeme während deren Lebenszyklus (Total Cost of Ownership) durch. Darauf aufbauend erhalten die Unternehmensentscheider eine druckbare Make-or-Buy Entscheidungsvorlage.

5.Testphase und Pilotprojekte – CRM-Systeme in der Anwendung

Um im Anschluss sicherzustellen, dass das gewählte CRM-System auch zu den definierten Anforderungen passt, bieten die PTA-Berater Unternehmenskunden die Möglichkeit, die CRM-Lösung ausführlich zu testen oder gemeinsam mit dem CRM-Team im Rahmen eines Pilotprojekts das CRM-System in der Praxis zu erleben.

6.Implementierungsberatung aus dem Hause PTA

Nach der Auswahl des passenden CRM-Systems unterstützen die IT-Experten der PTA gerne bei der Implementierung und nahtlosen Integration des neuen CRM-Systems in die bestehende IT-Landschaft des Unternehmens. Die CRM-Berater sorgen auf diese Weise dafür, dass Unternehmen ein reibungsloser Übergang in die neue CRM-Welt gelingt und sie das Potenzial ihrer neuen CRM-Lösung voll ausschöpfen können.

Unternehmen profitieren von CRM-Expertise der PTA

„Mit unserer langjährigen Erfahrung in der CRM-Beratung und -Implementierung unterstützen wir Sie dabei, das beste CRM-System für Ihre Unternehmensziele auszuwählen. Wir verstehen die Anforderungen und Herausforderungen von Unternehmen aus allen gängigen Branchen und bieten maßgeschneiderte Beratung, um herstellerunabhängig die für Sie passende Lösung zu finden. Verlassen Sie sich auf unsere breitgefächerte Expertise, ein CRM-System zu finden, das Ihre Kundenbeziehungen verbessert, Prozessabläufe verschlankt, Ihren Umsatz steigert und Ihre Effizienz maximiert“, resümiert Albert Buck.

Die PTA IT-Beratung entwickelt seit 1969 maßgeschneiderte und kundenorientierte IT-Lösungen. Mit ihrer Ausrichtung auf Organisations- und IT-Projekte begleitet sie ihre Kunden pragmatisch und erfolg-reich in die Digitalisierung. Die PTA ist nach DIN EN ISO 9001 sowie nach ISO13485 zertifiziert und verfügt über 13 Standorte in Deutschland, Spanien und der Schweiz. Die PTA-Gruppe mit Firmenzentra-le in Mannheim beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter und betreut vornehmlich Kunden aus der Life Science-Branche, Fertigungsindustrie, Retail & Logistics, im Energiesektor sowie in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. https://www.pta.de/

