Eine Einzelhandelssoftware maximiert Ihre betrieblichen Fähigkeiten

Ob es darum geht, die Effizienz zu verbessern, um das Überleben zu sichern oder um Innovationen anzutreiben, um Marktanteile zu erhöhen – Softwarelösungen dienen seit einiger Zeit als unverzichtbare Tools für Einzelhandelsunternehmen. Da der Markt zunehmend wettbewerbsintensiver wird, sind starke technologische Fähigkeiten wichtiger denn je, um sich über Wasser zu halten.

Während Out-of-the-Box-Lösungen einen großen Mehrwert bieten können, greifen viele führende Einzelhändler auf maßgeschneiderte Entwicklungs- oder Low-Code-Plattformen zurück. Diese Ansätze geben ihnen die Möglichkeit, auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Organisationen einzugehen und die neue Software in die bestehende IT-Landschaft zu integrieren.

Softwarelösungen für alle Einzelhandelsbereiche

Natürlich bleiben Menschen und die stationäre Infrastruktur der Kern vieler Einzelhandelsunternehmen und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Es gibt jedoch viele Bereiche und Geschäftsprozesse, die moderne Technologie erfordern, um wirklich erfolgreich zu sein.

Kundenerfahrung

Unterhaltungsgiganten wie Netflix und TikTok nutzen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um ihre Empfehlungsalgorithmen zu perfektionieren. Das Gleiche können Einzelhändler tun, wenn es um Upsell-Möglichkeiten im E-Commerce und Omnichannel-Handel geht. Die in Ihrem täglichen Betrieb gesammelten Daten können Ihnen dabei helfen, Kundenkommunikation zu optimieren und kontextbezogene Werbeaktionen umzusetzen. Auf diese Weise können Sie den Umsatz steigern und die Kundenbindung erhöhen.

Supply Chain

Eine zweckmäßige Einzelhandelssoftware kann eine beispiellose Transparenz der Lieferkette bieten und detaillierte Informationen über den Standort und die Menge Ihres Lagerbestands liefern. Bei fortgeschritteneren Ansätzen können Sie eine KI-Lösung für die Bedarfsprognose implementieren und deren Ergebnisse nutzen, um die Lagerbestände an Ihren Standorten zu optimieren. Einerseits kann Ihnen eine Supply-Chain-Software dabei helfen, die Lagerhaltung und den Transport effizienter zu gestalten. Andererseits können das Internet of Things (IoT) und intelligente Regale wertvolle Ressourcen für die Bestandsverwaltung vor Ort sein.

Online- und Offline-Store-Betrieb

Laut Google recherchieren 74 % der Einzelhandelskunden online, bevor sie ein Ladengeschäft besuchen. Auch die Online-Recherche nach Produkten auf dem Smartphone im Laden findet immer häufiger statt. Um im Einzelhandel erfolgreich zu sein, dürfen Sie deshalb Ihre Online-Präsenz nicht vergessen. Darüber hinaus streben führende Unternehmen danach, ein wirklich nahtloses Omnichannel-Setup zu schaffen, um den Kunden ein konsistentes Erlebnis über mehrere Kanäle hinweg zu bieten. Mobile Anwendungen können in diesem Bereich eine zentrale Rolle spielen und das Potenzial haben, eine Verbindung zwischen Online- und Offline-Shopping zu bilden. Sie schaffen eine Win-Win-Situation. Ihre Kunden erhalten ein bequemeres und ansprechenderes Einkaufserlebnis und Einzelhändler erhalten die Möglichkeit, personalisierte, standortbezogene Werbeaktionen anzubieten, um den Umsatz anzukurbeln.

Personalmanagement

Die Optimierung der Arbeitskosten ist ein wichtiger Bestandteil der Steigerung der organisatorischen Effizienz, die es einem Unternehmen ermöglicht, auch während eines Wirtschaftsabschwungs profitabel zu bleiben. Nutzen Sie die richtige Technologie, um Ihre Abläufe zu verfolgen, Verbesserungspotenzial zu identifizieren und die Schichtplanung zu optimieren. Nutzen Sie historische Daten und KI, um Peaks in Ihren Filialen mit großer Genauigkeit vorherzusagen und Ihre Planung entsprechend auszurichten. Gleichzeitig können effektive HR- und Kommunikationslösungen Ihnen dabei helfen, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern und Ihre Mitarbeiter zu motivieren und zu halten. Auch die Ausstattung des Personals mit modernen, bedarfsgerechten digitalen Tools kann die Produktivität und die Zufriedenheit steigern.

Legacy-Modernisierung

Laut McKinsey werden viele Einzelhändler immer noch durch die veralteten Technologien, auf die sie sich verlassen, zurückgehalten. Eine weitere Verzögerung ihrer Modernisierungsinitiativen macht die Lage nur noch schlimmer. Einzelhandelsunternehmen geben 58 % ihres IT-Budgets für die Wartung veralteter Systeme aus – Geld, das sonst für Innovationen ausgegeben werden könnte. Da sie Modernisierungsinvestitionen immer weiter hinauszögern, steigen die Kosten des Nichtstuns nur noch weiter. Stattdessen sollten Sie diesen Kreislauf durchbrechen und Systeme implementieren, die tatsächlich in der Lage sind, die Bedürfnisse moderner Kunden und Einzelhändler zu erfüllen. Der Umstieg auf eine aktuelle Technologie hilft Ihnen, Geschäftsprozesse zu optimieren, die Produktivität zu steigern und als Organisation agiler zu werden.

Zusammenfassung

Digitale Technologien sind aus fast jedem Einzelhandelsgeschäft nicht mehr wegzudenken. Die heutige Einzelhandelslandschaft ist hart umkämpft und Verbraucher gewöhnen sich schnell an das verbesserte Einkaufserlebnis, das führende Innovatoren bieten. Gleichzeitig ist Technologie der Schlüssel zur Gewährleistung der betrieblichen Effizienz eines Unternehmens.

Die in diesem Artikel behandelten Bereiche sind nur einige Beispiele dafür, wie Einzelhändler zweckmäßige Einzelhandelslösungen zu ihrem Vorteil nutzen können. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, welche Vorteile Technologie für Ihr Einzelhandelsgeschäft bringen kann, sehen Sie sich die Einzelhandels-Softwarelösungen von Objectivity an.

