Das Original KRAUSE EisfreiGerüst-System: Perfekte Sicherheit für alle Transporte in der kalten Jahreszeit

Die Tage werden spürbar kürzer, die Temperaturen sinken langsam und die Winterdienste haben längst das Streusalz für die kommenden Monate eingelagert. Doch nicht nur die Kommunen bereiten sich auf die ersten Schneefälle vor. Auch Speditionen und Unternehmen mit großen Fahrzeugen wie Lkw, Bussen oder Transportern im Fuhrpark rüsten sich für die Beseitigung von Schnee und Eis. Mit dem ganzjährig einsetzbaren Original KRAUSE EisfreiGerüst-System geht das schnell, komfortabel und vor allem sicher.

Gerade in der kalten Jahreszeit ist die Sicherheit im Straßenverkehr oft gefährdet. Besondere Gefahrenmomente entstehen, wenn Eis und Schnee auf den Dächern von Lastkraftwagen liegen bleiben. Herabfallende Eis- und Schneereste sind häufig die Ursache für gefährliche Verkehrssituationen, die zu Unfällen oder schweren Schäden führen. Wenn sich das Eis auf den Planen oder dem Dach löst, können sich je nach Art des Verdecks schnell lebensgefährliche Geschosse aus bis zu mehreren hundert Litern gefrorenem Wasser bilden. Deshalb ist jeder Fahrzeugführer verpflichtet, vor Fahrtantritt das Dach seines Fahrzeuges von Eis und Schnee, aber auch von Ästen und Laub zu befreien. Entstehen durch Nichtbeachtung Schäden, ist er dafür verantwortlich und haftbar. Unternehmer müssen ihre Mitarbeiter entsprechend unterweisen und informieren. Grundsätzlich ist jeder Lkw-Fahrer verpflichtet, sein Fahrzeug eis- und schmutzfrei zu halten. Andernfalls wird ein Verwarnungsgeld von 25 Euro fällig. Kommt es deshalb zu einem Unfall, drohen bis zu 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Kommen Menschen zu Schaden, ist im schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung die Folge.

Die perfekte Lösung für sicheres Fahren zu jeder Jahreszeit

Bei schlechten Witterungsverhältnissen im Herbst und Winter ist die Beseitigung von Dachverschmutzungen insbesondere bei größeren Fahrzeugen schwierig. Häufig wird dazu eine Anlegeleiter verwendet, die mehrmals neu aufgestellt werden muss, um das gesamte Fahrzeugdach zu erreichen. Ungünstige Witterungsverhältnisse erschweren diesen Vorgang und können den Einsatz der Leiter zu einem gefährlichen Unterfangen machen. Das KRAUSE EisfreiGerüst-System ist die sichere Lösung, um Rückstände aller Art vom Fahrzeugdach zu entfernen. Es ist ganzjährig einsetzbar und bietet optimale Zugangsmöglichkeiten. Das System des Alsfelder Herstellers ist eine hervorragende Lösung für Unternehmen und Fahrzeugführer. Es ist in den Standard-Plattformgrößen 6 m, 9 m, 12 m und 15 m erhältlich. Auch Sondergrößen sind möglich. Damit ist das Enteisungsgerüst flexibel für jeden LKW oder jedes Nutzfahrzeug einsetzbar. Der rutschsichere Aufstieg aus Stahlgitterroststufen sorgt für maximale Sicherheit beim Auf- und Abstieg. So gelangt der Benutzer schnell und sicher auf die Arbeitsplattform. Das System der Alsfelder Höhenarbeitsspezialisten eignet sich nicht nur für Herbst und Winter. Es bietet ganzjährig optimale Bedingungen, um Fahrzeuge zu reinigen oder zu warten. Dank des vierseitigen Seitenschutzes aus Geländer und selbstschließender Sicherungstür sowie der Stahllochbeläge ist ein sicheres und komfortables Arbeiten mit der TÜV-geprüften Steiglösung bei jeder Witterung problemlos möglich.

Perfekt auf jeden Boden anpassbar und individuell konfigurierbar

Das Gerüstsystem kann durch stufenlos nivellierbare Spindelfüße auch auf unebenem Untergrund sicher eingesetzt werden. Es passt sich optimal an das vorhandene Gelände an. Es kann freistehend von Auslegern abgestützt oder an einer Wand befestigt genutzt werden. Für den mobilen Einsatz kann bei Bedarf auch eine Ausführung mit Rollen angeboten werden. Für spezielle Anforderungen hat KRAUSE zahlreiche Erweiterungen entwickelt und bietet sinnvolles Zubehör an. Dadurch wird das Gerüst für jede Situation zum idealen Arbeitsgerät. So kann z.B. mit dem Geländer-Erweiterungs-Set die untere, zweite Plattform auch als Lauffläche genutzt werden. Das Aufbrechen von Eisplatten ermöglicht der optional erhältliche Eisräumer mit seinen Hart-PVC-Köpfen. Durch den extra langen Stiel und die Gummilippe lassen sich Schnee und Eis leicht entfernen. Nach Gebrauch lässt er sich sicher und platzsparend in der passenden Halterung verstauen. Ein Schrankenset mit Warnschild am Treppengang schützt vor unbefugtem Betreten des Gerüstes.

Umfangreiche Dienstleistungen zur Arbeitssicherheit

Werden Eisfreigerüste im Betrieb eingesetzt, so sind diese nach den Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung und der Arbeitsstättenverordnung vor der ersten Benutzung und danach in regelmäßigen Zeitabständen durch eine befähigte Person (Sachkundiger nach BetrSichV in Verbindung mit TRBS 1203) zu prüfen. Es wird empfohlen, das Prüfintervall von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Letztendlich werden die Prüffristen jedoch im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung abschließend festgelegt. Hierbei spielen insbesondere Einflussfaktoren wie Umgebungsbedingungen, Witterungseinflüsse und Nutzungshäufigkeit eine Rolle. Neben der individuellen Montage vor Ort können diese anfallenden Sicherheitsprüfungen auch als Dienstleistung durch fachkundige KRAUSE-Mitarbeiter übernommen werden.

Das Original KRAUSE EisfreiGerüst-System wird bundesweit von zahlreichen Verbänden und Organisationen empfohlen. Es ist die richtige Steiglösung für Autohöfe, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

Weitere Informationen zum EisfreiGerüst-System erhalten Sie auf: www.krause-systems.de/eisfrei

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

