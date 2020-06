Ein ganz besonderer Telematik Award in ganz besonderen Zeiten – seien Sie dabei!

Telematik in Zeiten von Corona – wohl niemand hat sich noch im Februar vorstellen können, wie Wirtschaft und Gesellschaft in nahezu allen Ländern der Welt auf den Kopf gestellt werden würden. Wir alle müssen uns auf neue Gegebenheiten einstellen. Das fordert uns – es fördert aber auch Innovationen und Kreativität. Zum zehnjährigen Bestehen des Telematik Awards, der höchsten Auszeichnung der Branche, hatten wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht für die große Feier auf der IAA Nutzfahrzeuge mit unserem Schirmherrn, dem stellvertretenden Niedersächsischen Ministerpräsidenten Dr. Bernd Althusmann, und unserem langjährigen Partner, dem VDA, vertreten durch Geschäftsführer Dr. Kurt-Christian Scheel. Durch die coronabedingte Absage der Leitmesse in Hannover müssen wir neue Wege gehen – und wir gehen sie!