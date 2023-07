Ein begeisternder Roman zur Sommerzeit

Anni kehrt heim – Ein Tegernseeroman

Ab 17. Juli 2023, bietet sich „Anni kehrt heim“ ,als perfekte Sommerlektüre an. Das Buch ist, als traditionelle Printausgabe und auch als E-Book erhältlich. Es bietet Leserinnen und Lesern ein Abtauchen vor Hektik und Stress des Alltags. Und wo könnte das besser gelingen, als in den bildhaften Erzählungen aus dem Tegernseer Tal, einer Urlaubsregion, die für ihre atemberaubende Landschaft und ihre einladende Atmosphäre bekannt ist.

In Barbara Herrmanns neuem Roman geht es nicht nur um malerisch umschriebene Urlaubserfahrungen und Heimatliebe. Der Roman erkundet weitreichendere Themen und führt den Leser durch eine Geschichte von familiären Verwerfungen, Profitgier, Emotionen und der Relevanz von Traditionen. „Anni kehrt heim“ durchstreift gekonnt die menschlichen Erfahrungen in all ihrer Komplexität, nicht nur in der Heimat, sondern auch in Bezug auf die sich wandelnden Beziehungen zwischen Menschen, sei es durch familiäre Bande oder durch Geschäftsinteraktionen. Durch diese vielfältigen Aspekte entstand eine Geschichte, die ihre Leser mit auf eine eindrucksvolle Achterbahnfahrt der Empfindungen nimmt. Die Konflikte und Verwicklungen im Buch spiegeln vielfach die alltäglichen Herausforderungen und Höhen und Tiefen wider, die jeder von uns in unserem Alltag durchleben könnte. Es ist ein Buch, das unterhält und zum Nachdenken anregt.

Klappentext:

Endlich hat sich Anni Obermaier in eine leitende Position hochgearbeitet und ihre schreckliche Kindheit vergessen. Doch dann schickt ihr Chef sie an den Tegernsee und damit in die Vergangenheit. Sie muss sich auf Wunsch ihres Chefs um das Hotel Hoferer kümmern, das in den Fokus einer Investorengruppe gerückt ist. Ausgerechnet das Haus ihrer einstigen Liebe Sven.

Zur gleichen Zeit stirbt ihre zänkische Tante Grete und Anni soll deren kleines Hotel erben. Sie, die ungeliebte Nichte? Auch ein Fremder meldet Ansprüche auf das Erbe an. Alte, unschöne Erinnerungen erwachen. Doch auch die Veränderungen in ihrer geliebten Heimat wecken widersprüchliche Gefühle in ihr.

Anni spürt, dass sie sich entscheiden muss, was ihr das Wichtigste im Leben ist: Liebe, Heimat und Familie oder das Geld.

Ein Roman um familiäre Verwerfungen, Profitgier, Gefühle, Tradition und ganz viel vergessene Heimatliebe, rund um das Tegernseer Tal.

Die Autorin:

In Barbaras & Heides Bücherwelt gibt es viel zu entdecken. Mit ihrem wechselnden Alias – Barbara Herrmann und Heide Zimmermann – schreibt sie Bücher verschiedener Genre. Ihre Geschichten laden in ihre badische Heimat und ins von ihr geliebte Elsass ein. Andere entstehen während ihrer Reisen in schöne Urlaubsregionen. Gerne sucht sie für ihre Charaktere besondere Schauplätze, die entweder Zeitgeschichte oder eine interessante eigene Geschichte haben und eine Erzählung bereichern. Ein und dieselbe Person, dieselbe Autorin, die dieselbe Vita führt und dasselbe Leben lebt. Sie glaubt daran, dass gute Literatur die Macht hat, die Gesellschaft in vielfältiger Weise zu bereichern. Ihre Romane sind dafür der lebendige Beweis.

Barbara Herrmann

Anni kehrt heim

Ein Tegernseeroman

ISBN 9783757819040

ISBN E-Book 9783757875107

Heide Zimmermann & Barbara Herrmann:

Buchautorin, Bloggerin

Freie Bloggerin in den Bereichen: Reisen, Literatur, Themen der Frau, Kurzgeschichten, Kolumnen, Kommentare, Artikel.

Kontakt

barbaras und heides bücherwelt

Heidelinde Nürnberger

Motzstr. 86

10779 Berlin

040-84592546



http://www.heidezimmermann.de

