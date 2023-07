Brokermovie – Personalisierte Videos in E-Mail-Kampagnen steigern signifikant Öffnungs- und Klickraten

Die größte Hürde im E-Mail-Marketing ist es, dass die Mail überhaupt geöffnet wird. Hier beschreibt Brokermovie, wie man personalisierte Videos nutzt, um die Öffnungsrate zu steigern.

Personalisierte Videos in E-Mails sorgen für Aufmerksamkeit.

In einer zunehmend digitalisierten Geschäftswelt ist die Kunst der Kommunikation entscheidend für den Erfolg von Unternehmen. Um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen und die Interaktion zu fördern, hat sich eine neue Marketingstrategie als bahnbrechend erwiesen: Personalisierte Videos in E-Mail-Kampagnen.

Unternehmen weltweit setzen auf diese innovative Methode, um die Öffnungs- und Klickraten ihrer E-Mails erheblich zu verbessern.

Die Power von Personalisierung hat das Marketing revolutioniert, und die Kombination mit Videoinhalten eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Kundenansprache.

Erfahrungen der Video-Spezialisten von Brokermovie haben gezeigt, dass personalisierte Videos die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Empfänger E-Mails öffnen und mit dem Inhalt interagieren, signifikant steigern.

Brokermovie: Personalisierte Videos sorgen für mehr Öffnungen und Klicks

„Wir haben die Auswirkungen der Personalisierung von Videos in E-Mails analysiert, und die Ergebnisse waren äußerst beeindruckend“, erklärt Frank Wilstermann, Europa-CEO von Brokermovie. „Die E-Mails, die personalisierte Videos enthielten, erzielten eine um 35% höhere Öffnungsrate im Vergleich zu nicht personalisierten E-Mails. Zudem verzeichneten wir eine erstaunliche Steigerung der Klickrate um bis zu 250%. Das verdeutlicht den enormen Einfluss, den personalisierte Videos auf das Nutzerverhalten haben.“

Personalisierte Videos wirken im perfekten Zusammenspiel

Die Wirksamkeit dieser personalisierten Video-E-Mails beruht auf mehreren Faktoren:

– Emotionaler Anreiz: Das Sehen des eigenen Namens oder anderer persönlicher Informationen im Video schafft eine sofortige emotionale Bindung und weckt das Interesse des Empfängers.

– Maßgeschneiderter Inhalt: Die Videos werden basierend auf den verfügbaren Daten über den Empfänger erstellt, was eine maßgeschneiderte Botschaft vermittelt und die Relevanz für den Einzelnen erhöht.

– Steigerung der Neugierde: Die Personalisierung weckt die Neugierde des Empfängers, da er wissen möchte, was das Video speziell für ihn enthält.

– Virales Potenzial: Empfänger sind eher geneigt, personalisierte Videos mit ihrem Netzwerk zu teilen, wodurch sich die Reichweite der Kampagne exponentiell erhöht.

Die Möglichkeiten der personalisierten Video-E-Mails sind für verschiedene Branchen interessant

Von E-Commerce-Unternehmen, die ihren Kunden personalisierte Produktempfehlungen bieten, bis hin zu Bildungseinrichtungen, die personalisierte Kursvorschläge unterbreiten – die personalisierten Videos steigern die Kundenbindung und verbessern das Nutzererlebnis erheblich.

„Unsere Kunden haben dank der Implementierung personalisierter Videos in ihren E-Mail-Kampagnen beeindruckende Ergebnisse erzielt“, erklärt Frank Wilstermann. „Die positive Resonanz unserer Kunden hat gezeigt, dass diese innovative Methode nicht nur die Interaktion fördert, sondern auch die Markentreue stärkt.“

Brokermovie empfiehlt Unternehmen, die Vorteile der personalisierten Video-E-Mails zu nutzen, um ihr Marketingpotenzial voll auszuschöpfen und eine nachhaltige Kundenbindung aufzubauen.

Weitere Informationen finden Unternehmer und Marketingverantwortliche in diesem Blogartikel von Brokermovie mit dem Thema „Personalisierte Videos im E-Mail-Marketing erfolgreich einsetzen“.

https://www.brokermovie.com/personalisierte-videos-email

Brokermovie is an innovative software producer for all-in-one-solutions in performance marketing. The company is based in Singapore, even though specialized employees operate from all over the world for the customers success.

No matter if you are working in e-commerce, finance or consulting, Brokermovie will deliver a solution that suits you perfectly. From a single video to a full scale whitelabel videostudio – everything you ask for, will be ready for you in a short time.

If you are operating in the EU Frank Wilstermann is our head manager and will be glad to answer all of your questions. Feel free to contact him to get a unique solution for your business.

Kontakt

Brokermovie PTE. LTD.

Octavian Sinculei

Beach Road 150

189720 Singapore

+49 40 809038529



https://www.brokermovie.com