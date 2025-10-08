Digitale Innovationen live erleben – CAD Schroer auf der FMB 2025

Moers – 08. Oktober 2025: Spannende Einblicke in digitale Planung, XR und KI erleben Besucher der FMB 2025 auf dem Stand von CAD Schroer in Halle 20, Stand DH5.

Auf der FMB 2025 kommen Entwickler, Entscheider und Technologieanbieter aus dem Maschinenbau zusammen und präsentieren die neuesten Trends und Lösungen. CAD Schroer zeigt im Rahmen der FMB, wie innovative Technologien bereits heute die industrielle Praxis verändern. Am Messestand DH5 in Halle 20 erleben Besucher praxisnahe Anwendungen aus den Bereichen Anlagenplanung, XR und KI.

Digitale Planungslösungen für den Maschinenbau

Die FMB ist die zentrale Plattform für den Maschinenbau in Deutschland. Vom 4. bis 6. November 2025 zeigt CAD Schroer in Bad Salzuflen, wie die digitale Planung von Anlagen und Fabriken mit Hilfe einer modernen Software umgesetzt werden kann. Im Fokus stehen zusätzlich auch Lösungen für die 3D-Konstruktion, CAD-Simulationen sowie Model-Based Definition. Besucher erhalten direkte Einblicke in die Softwarelösungen und können sich individuell beraten lassen.

XR und KI – Zukunftstechnologien live Erleben

CAD Schroer bringt XR-Technologien wie Virtual und Augmented Reality direkt in die industrielle Anwendung. Die Besucher erleben hier, wie immersive Reviews von aktuellen 3D-Planungsdaten, AR-gestützte Wartung oder Metaverse-Anwendungen die tägliche Arbeit vereinfachen und beschleunigen. Darüber hinaus berät CAD Schroer Unternehmen hinsichtlich KI-Lösungen in industrieller Anwendung, etwa für Service, Konstruktion und Marketing. „Unser Ziel ist es, Unternehmen mit unseren Lösungen gezielt voranzubringen. Dabei setzen wir auf moderne Technologien, die Prozesse automatisieren und echte Effizienzgewinne ermöglichen. Und genau diese Lösungen stellen wir auf der FMB vor“, erklärt Tobias Mittrup, Vertriebsleiter bei CAD Schroer.

Engineering trifft Innovation

CAD Schroer vereint Experten aus CAD-, XR-, KI- und Softwareentwicklung. Diese interdisziplinäre Kompetenz ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für die Industrie. „Unsere Kunden profitieren von durchdachten Konzepten, die sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren lassen“, sagt Tobias Mittrup. Messebesucher erwartet ein innovativer Auftritt mit echten Praxisbeispielen und direktem Austausch mit den Entwicklern.

Kostenlose Tickets sichern

CAD Schroer ist auf der FMB 2025 vertreten und präsentiert hier nicht nur digitale Technologien, sondern zeigt auch, wie diese in der Industrie angewendet werden können. Kostenlose Messetickets stehen zur Verfügung und ermöglichen dein Zugang zu innovativen Lösungen für Planung, XR und KI.

Fazit: CAD Schroer präsentiert auf der FMB 2025 digitale Lösungen für Planung, XR und KI. Besucher erleben Technologien live und erhalten individuelle Beratung.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kostenloses Ticket für die FMB 2025 »

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen in Europa und einem Tochterunternehmen in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

Kontakt

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers

Website: www.cad-schroer.de

Email: marketing@cad-schroer.de

Telefon:

Deutschland: +49 2841 9184 0

Schweiz: +41 43 495 32 92

England: +49 2841 9184 0

Frankreich: +49 2841 9184 0

Italien: +39 02 4979 8666

USA: +1 866-SCHROER (866-724-7637)