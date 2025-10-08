eBrain kombiniert 25 Jahre Event-Exzellenz mit modernster KI-Technologie

eBrain revolutioniert das Teilnehmermanagement

Die eBrain Technology Group stellt auf der LEaT con 25 in Hamburg vom 14. bis 16. Oktober 2025 innovative Lösungen für das digitale Eventmanagement vor und präsentiert mit eBrain das erste System, das Event-Management von der Administration zur intelligenten Steuerung transformiert – KI basiert, sicher, effizient und menschlich intuitiv. Dazu haben das neue Cockpit und der Website-Builder am Stand FO2 in Halle A4 Premiere. Bei dem Pre-Season-Event der Veranstaltungsbranche können die Produktneuheiten von eBrain erstmals angeschaut werden.

eBrain ist das erste vollständig KI-gestützte Attendee-Management-System, das den gesamten Wertschöpfungszyklus eines Events automatisiert und intelligent steuert – von der Einladung bis zur Nachbereitung. Das System ist komplett DSGVO-konform, gehostet auf der IONOS Bundes-Cloud und basiert im Kern auf einer seit über 20 Jahren etablierten Event-Management-Plattform, die in stark regulierten Branchen wie Pharma, Finance und Defense erfolgreich im Einsatz ist.

eBrain kombiniert das Know-how aus zwei Jahrzehnten Event-Erfahrung mit modernster KI-Technologie. Die Lösung ersetzt fragmentierte Tools durch ein einziges, durchgängiges System, das menschliche Arbeit entlastet, Entscheidungen vorbereitet und Prozesse autonom optimiert. KI ist hier ein Enabler und kein Ersatz des Menschen. Die vollständige KI-gestützte Prozesssteuerung, Echtzeit-Analysen und Handlungsempfehlungen durch KI-Agenten, predictive Forecasting und KPI-Cockpit für datenbasierte Event-Optimierung sind einige der herausragenden Merkmale.

Der gesamte Lebenszyklus eines Events wird durch KI gesteuert. Dabei ist das neue Cockpit das Herzstück von eBrain – es verwandelt Daten in Handlungsempfehlungen und Entscheidungen in Ergebnisse, verfügt über ein zentrales Steuerungs- und Reporting-Dashboard und visualisiert Status und Fortschritt in interaktiven Kacheln für jede Projektphase: vor, während und nach dem Event. Es zeigt beispielsweise den Fortschritt in Prozent, den Registrierungs-Status, die No-Show-Rate, die Engagement-Rate, die Conversion-Rate und vergleicht dies mit den Vorjahren. Weiterhin enthält es ein Predictive Forecasting-Modul, das zukünftige Trends wie den Registrierungsverlauf oder die Kostenentwicklung prognostiziert. Alle Daten lassen sich per Sprach- oder Promptabfrage abrufen.

Der neue Website-Builder für Anmeldeseiten der eBrain Technology Group ist ebenfalls Teil dieser umfassenden, KI-gestützten Event- und Teilnehmermanagement-Plattform, die vor allem auf Effizienz, Automatisierung und intelligente Workflows setzt und bis zu 75 Prozent aller manuellen Prozesse im Eventmanagement automatisiert, darunter die Erstellung und Verwaltung von Anmeldeseiten für Veranstaltungen, Kongresse und Ähnliches.

Der innovative Registration Website Builder erstellt in weniger als fünf Minuten vollwertige Registrierungs-Websites. Basierend auf einem Prompt und wenigen Event-Parametern generiert die KI das komplette Layout, Texte, Bild-Content und Call-to-Action-Struktur und ist optional manuell anpassbar über ein intuitives CMS. Die KI sorgt für konsistentes Design, klare Informationsarchitektur und sprachliche Adaption an Zielgruppen und spart Zeit obendrein. Im Vergleich zu klassischen CMS-basierten Tools ist der neue Website-Builder bis zu 90 Prozent schneller. „Das ist kein Web-Template-Generator, sondern eine echte KI-Website-Intelligenz – sie denkt wie ein Event-Manager, nicht wie ein Designer“, erklärt Patric Weiler, Interim Executive AI & Strategy von eBrain Technology Group.

Die eBrain Technology Group GmbH ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Berlin, das sich auf die Entwicklung und Umsetzung modernster Technologien spezialisiert hat und die erste KI-gestützte Event-Management-Software präsentiert. eBrain gestaltet Prozesse intelligenter, schneller und effizienter. Selbstlernende Algorithmen passen sich den Bedürfnissen an, automatisieren komplexe Aufgaben und optimieren Arbeitsabläufe, um Zeit und Mühe sparen. Gleichzeitig identifiziert die Echtzeit-Datenanalyse Trends und bietet umsetzbare Empfehlungen, die mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse liefern.

Wilmersdorfer Straße 138-140

D-10585 Berlin

Ansprechpartner: Patric Weiler

pw@pwbc.de

Tel.: +49 (0) 30 23 13 44 06

Internet: https://ebrain.events