DSH Detektei: Juristische Unterstützung für geplante Ermittlungen

Juristische Expertise ist für die DSH Detektei unerlässlich, um die Qualität und Verwendbarkeit der Beweise zu gewährleisten. Die enge Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten ermöglicht es, die gesammelten Informationen optimal zu nutzen. Durch rechtliche Beratung wird der Klient in sämtlichen Verfahrensfragen kompetent unterstützt.

DSH Detektei stärkt regionale Präsenz und juristische Verwertbarkeit – Investigative Kompetenz für Privat- und Wirtschaftsmandate

Seit über zwei Jahrzehnten liefert die DSH Detektei belastbare Ermittlungen für private und wirtschaftliche Fragestellungen. Regional verankerte Teams in Esslingen, Fellbach, Ludwigsburg und Schorndorf gewährleisten schnelle Einsatzfähigkeit, diskrete Fallbearbeitung und gerichtsfeste Beweissicherung.

Stuttgart – Die DSH Detektei festigt ihre Rolle als etablierter Ermittlungsdienstleister in Deutschland. Unter Leitung von Wolfgang Hasenmaier erfolgen Ermittlungen nach höchsten Standards hinsichtlich Diskretion, Professionalität und juristischer Nutzbarkeit. Das Leistungsspektrum reicht von klassischen Observationen über digitale Forensik bis zu spezifischen Wirtschaftsermittlungen. Lokale Teams sorgen für unmittelbare Erreichbarkeit und enge Vernetzung mit spezialisierten Rechtsanwälten, wodurch die resultierenden Erkenntnisse in gerichtlichen Verfahren verwendbar bleiben.

Präzise Ermittlungen für Wirtschaft und Privatpersonen

Die DSH Detektei bietet ein breites Portfolio an Ermittlungsleistungen, das folgende Schwerpunkte umfasst:

Wirtschaftsermittlungen: Aufklärung von Betrugsdelikten, Mitarbeiteruntreue, Wettbewerbsverstößen und Betriebsspionage.

Aufklärung von Betrugsdelikten, Mitarbeiteruntreue, Wettbewerbsverstößen und Betriebsspionage. Privatermittlungen: Bearbeitung von Erb- und Unterhaltsangelegenheiten, Stalking-Fällen, Partnerschafts- und Nachbarschaftskonflikten.

Bearbeitung von Erb- und Unterhaltsangelegenheiten, Stalking-Fällen, Partnerschafts- und Nachbarschaftskonflikten. Hintergrundprüfungen & Pre-Employment-Screenings: Verlässliche Prüfungen vor Einstellung und in sensiblen Personalfällen.

Verlässliche Prüfungen vor Einstellung und in sensiblen Personalfällen. Abhörschutz & digitale Forensik: Schutz vor Lauschabwehr, Wiederherstellung und forensische Analyse digitaler Daten.

Ziel ist die Gewinnung belastbarer, rechtssicherer Ergebnisse mittels moderner Methoden und jahrzehntelanger Erfahrung.

„Aufgabe ist es, Klarheit zu schaffen – faktenbasiert, vertraulich und nachvollziehbar“, so Wolfgang Hasenmaier, Inhaber der DSH Detektei. „Informationen müssen Entscheidungen ermöglichen und vor Gericht bestand haben.“

Regionale Kompetenz: Vier Standorte, eine Arbeitsweise

Die lokale Präsenz an vier Standorten gewährleistet schnelle Reaktionszeiten und tiefes regionales Know-how. Jeder Standort verfügt über spezialisierte Ermittler und ein Netzwerk juristischer Partner:

Detektei Esslingen: Schwerpunkt auf privaten und wirtschaftlichen Ermittlungen; Expertise bei Erbschafts- und Unterhaltsangelegenheiten sowie bei Wirtschaftskriminalität.

Schwerpunkt auf privaten und wirtschaftlichen Ermittlungen; Expertise bei Erbschafts- und Unterhaltsangelegenheiten sowie bei Wirtschaftskriminalität. Detektei Fellbach: Fokus auf interne Unternehmensuntersuchungen, Compliance-Prüfungen und vertrauliche Privatmandate.

Fokus auf interne Unternehmensuntersuchungen, Compliance-Prüfungen und vertrauliche Privatmandate. Detektei Ludwigsburg: Spezialgebiet Wirtschaftskriminalität, u. a. Lohnfortzahlungsbetrug und komplexe Unternehmensdelikte; enge Kooperation mit Fachanwälten.

Spezialgebiet Wirtschaftskriminalität, u. a. Lohnfortzahlungsbetrug und komplexe Unternehmensdelikte; enge Kooperation mit Fachanwälten. Detektei Schorndorf: Kombination aus juristischer Expertise und praktischer Ermittlungsarbeit; Angebot umfasst Lauschabwehr, digitale Spurensicherung und Observationen.

Juristische Qualitätssicherung und Zusammenarbeit mit Anwälten

Die DSH Detektei arbeitet eng mit renommierten Rechtsanwälten zusammen, um sicherzustellen, dass die ermittelten Beweise gerichtlich verwertbar sind. Strukturiertes, methodisches Vorgehen und lückenlose Dokumentation sind Standard, damit Erkenntnisse in Verfahren Bestand haben und Entscheidungsprozesse rechtssicher unterstützen.

Über die DSH Detektei

Die DSH Detektei steht für Erfahrung, Effizienz und Integrität. Unter der Führung von Wolfgang Hasenmaier hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner in der deutschen Ermittlungslandschaft etabliert. Jeder Auftrag wird individuell bewertet, geplant und mit höchster Sorgfalt durchgeführt – unabhängig davon, ob es sich um einen privaten oder wirtschaftlichen Sachverhalt handelt.

