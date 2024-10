DigiCert Quantum Readiness Awards 2024

Wettbewerb würdigt Organisationen, die frühzeitig Maßnahmen für Quantensicherheit ergreifen.

DigiCert, Inc., ein weltweit führender Anbieter für Digital-Trust-Lösungen, hat die Sieger der ersten DigiCert® Quantum Readiness Awards bekanntgegeben. Der Connectivity-Cloud-Lösungsanbieter Cloudflare (NYSE: NET) gewinnt den Wettbewerb als Gesamtsieger – als weitere Finalisten wurden Migros, eines der größten Detailhandelsunternehmen der Schweiz, und der weltweite Anbieter von Technologiedienstleistungen DXC Technology ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen des ersten World Quantum Readiness Day statt, einem virtuellen Event, das auf die Herausforderungen des Quantencomputing-Zeitalters hinweisen und wirksame Schritte für Unternehmen zur wirksamen Vorbereitung vorbereiten soll.

Zur Unterstützung seiner Kunden setzt Cloudflare bereits standardmäßig Post-Quanten-Verschlüsselung in seinen Produkten und Dienstleistungen ein, um Websites, APIs, Cloud-Tools und Remote-Mitarbeiter vor zukünftigen Bedrohungen schützen zu können. Proaktive Maßnahmen des Cloud-Anbieters umfassen Open-Source-Implementierungen und umfangreiche Kooperationen mit Geschäftspartnern, die weltweite Standardisierungsbemühungen vorantreiben. Als Teil der Strategie für mehr Innovation und Sicherheit hat Cloudflare außerdem eine eigene Task Force gebildet, um den unternehmensweiten Übergang zur Absicherung interner und externer Verbindungen gegen Quantenbedrohungen zu erleichtern. Durch kostenlose Bereitstellung von Post-Quanten-Kryptografie für alle Kunden verpflichtete sich Cloudflare auf dem Summit for Democracy 2023 zur aktiven Förderung eines besser zugänglichen, zukunftssicheren und robusteren Internets.

Die Gewinner der Quantum Readiness Awards 2024 werden für ihre vorbildliche Quantenvorbereitung gewürdigt. Mit ihrer Pionierarbeit setzen die Preisträger neue Standards für Quantenresilienz, passen sich an die Post-Quanten-Realitäten an und demonstrieren damit ein umfassendes Verständnis der Herausforderungen im Quantencomputing-Zeitalter. Die Juroren der Quantum Readiness Awards sind:

-Blair Canavan, Director Alliances -PQC Portfolio bei Thales

-Tim Hollebeek, Industry Technology Strategist bei DigiCert

-Dr. Ali El Kaafarani, CEO von PQShield

-Bill Newhouse, Cybersecurity-Ingenieur und Projektleiter beim National Cybersecurity Center of Excellence, NIST

-Alan Shimel, CEO der TechStrong Group

-Hugh Thompson, Vorsitzender bei RSAC

„Quantencomputing stellt sowohl eine Chance als auch eine Bedrohung für die aktuellen Verschlüsselungsstandards dar, die Sicherheit, Vertrauen und Online-Datenschutz ermöglichen“, bemerkte Hugh Thompson, Vorsitzender bei RSAC und Juror bei den Quantum Readiness Awards. „Im Namen der Jury freuen wir uns, Migros, DXC Technology und natürlich den Gesamtsieger Cloudflare für ihre wertvollen Anstrengungen auszuzeichnen, mit denen sie den wichtigen Wechsel zu quantenresistenter Kryptographie konsequent vorantreiben.“

Mit 61 Prozent geben aktuell zwei Drittel der Organisationen an, nicht auf die Bedrohungen durch Quantencomputing vorbereitet zu sein. Die DigiCert Quantum Readiness Awards unterstreichen den erforderlichen Bedarf zur Anpassung aktueller Sicherheitsinfrastrukturen an die Herausforderungen des Quantencomputing-Zeitalters. Für eine reibungslose Anpassung an Post-Quanten-Realitäten und zur erfolgreichen Umsetzung von Digital-Trust-Anforderungen stellt DigiCert passende Anleitungen, Ressourcen und Lösungen bereit.

Weitere Informationen über die Quantum Readiness Awards und den World Quantum Readiness Day befinden sich unter https://www.digicert.com/world-quantum-readiness-day .

