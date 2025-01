Datenschutz mit System

Wie der BSI Grundschutz Ihre IT vor Bedrohungen schützt

Die Bedeutung der Informationssicherheit wird in der heutigen digitalen Welt immer wichtiger. Cyberkriminalität und Datenlecks sind keine Seltenheit mehr, weshalb der Schutz sensibler Daten oberste Priorität haben sollte. Hier kommt der BSI Grundschutz ins Spiel, ein IT-Sicherheitskonzept, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Systeme und Daten vor Bedrohungen zu schützen.

Was ist der BSI Grundschutz?

Der BSI Grundschutz des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist eine Sammlung von Maßnahmen und Empfehlungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Informationssicherheit zu erhöhen. Vom Risikomanagement über die Notfallvorsorge bis hin zur Zugriffskontrolle bietet der BSI Grundschutz eine Vielzahl von Ansätzen, um Sicherheitslücken zu identifizieren und zu schließen. Ein umfassendes Sicherheitskonzept, das sich sehen lassen kann. Und wer möchte schon, dass seine Daten herumliegen wie die Socken unter dem Bett?

TTG: Ihr Partner für die Implementierung des BSI Grundschutzes

Die TTG Daten- und Bürosysteme GmbH weiß um die Bedeutung eines soliden IT-Sicherheitskonzepts und bietet daher ihren Kunden Unterstützung beim Implementieren des BSI Grundschutzes an. Durch eine individuelle Analyse und Beratung sorgt TTG dafür, dass Unternehmen optimal geschützt sind und potenzielle Sicherheitsrisiken minimiert werden. Denn wer will schon, dass seine Daten im Internet herumschwirren wie Gerüchte am Stammtisch?

Sicherheit mit TTG: Ihre Daten in besten Händen

Mit TTG als Partner an Ihrer Seite können Sie sich entspannt zurücklehnen und darauf vertrauen, dass Ihre Daten in guten Händen sind. Denn Sicherheit geht vor – immer.

TTG Daten & Bürosysteme GmbH unterstützt Kunden aus den gewerblichen und öffentlichen Sektoren in Nordthüringen und Südniedersachsen, um deren IT-Betrieb Sicherheit und Stabilität zu verleihen, indem wir eine durchdachte Planung durchführen und proaktive IT-Dienstleistungen anbieten.

Kontakt

TTG Daten & Bürosysteme GmbH

Martin Trappe

Neue Str. 13

37351 Dingelstädt

036075/5262-0



https://www.ttg-gmbh.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.