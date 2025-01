DUALIS als Schlüsselpartner: Schnaithmann setzt auf Simulation und Flächenmanagement

Transferkomponenten von Schnaithmann jetzt in Visual Components verfügbar

Dresden, 16. Januar 2025 – Ab sofort können Anwendende von Visual Components die Transferkomponenten der Schnaithmann Maschinenbau GmbH in ihre Simulationen einbinden. Der Spezialist für Systemlösungen in den Bereichen Anlagen und Sondermaschinen setzt außerdem seit drei Jahren in der eigenen Projektierung für die Montageautomation auf die Simulationssoftware. Die DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) fungiert dabei als wichtiger Berater und Integrationspartner. Als logische Ergänzung kommt das Flächenmanagement-Tool AREAPLAN von DUALIS bei Schnaithmann zum Einsatz.

Die Schnaithmann Maschinenbau GmbH ist Anbieter von Transfer- und Montageanlagen für Automations-, Montage-, Materialfluss- und Handhabungsaufgaben. Das Leistungsspektrum reicht von der Planung und Konstruktion über die Inbetriebnahme und Wartung der Anlage vor Ort. Der Automatisierungsgrad richtet sich dabei nach den Anforderungen des jeweiligen Projekts.

Simulation von Schnaithmann-Komponenten jetzt für alle möglich

Bereits seit drei Jahren nutzt Schnaithmann die 3D-Simulationssoftware Visual Components in der eigenen Projektierung. Mit dieser Lösung lassen sich komplexe Automatisierungsprojekte frühzeitig simulieren, validieren und optimieren.

„Mit Visual Components können wir Roboterabläufe, einzelne Stationen oder komplette Materialflusskonzepte bereits frühzeitig validieren und bei Bedarf optimieren. Das positive Feedback unserer Kunden hat uns darin bestärkt, den nächsten Schritt zu gehen: Mit der Integration unserer Standard-Produktkomponenten in den eCatalog von Visual Components können die Anwendenden jetzt ohne Umwege belastbare Simulationen erstellen“, erklärt Thomas Wahl, Teamleiter Projektierung bei der Schnaithmann Maschinenbau GmbH.

Ab sofort lässt sich in der Simulationssoftware Visual Components also auf eine Vielzahl von Schnaithmann-Produkten wie Transportbänder, Hub-Quereinheiten und Vertikalförderer zugreifen. Damit können nun Transferanlagen mit Schnaithmann-Komponenten vorausschauend geplant und Materialflusssimulationen durchgeführt werden.

Thomas Wahl sagt: „Das ist besonders vorteilhaft in der Projektierungs- und Konzeptionsphase, wenn noch keine detaillierten CAD-Dateien der späteren Anlage vorhanden sind. Visual Components ist für uns die perfekte Ergänzung zu unserem kostenfreien digitalen Planungstool EasyGo, sobald es um taktzeitkritische Anlagenlayouts mit komplexen Materialflusssituationen geht.“

Flächenmanagement in sieben Hallen

Auf Grund der guten Zusammenarbeit mit dem Anbieter von Planungs- und Simulationssoftware DUALIS, der als Vertriebs- und Lösungspartner von Visual Components fungiert, entschieden sich die Verantwortlichen bei Schnaithmann auch für den Einsatz von AREAPLAN. Das von DUALIS entwickelte Flächenmanagement-Tool greift als Add-on ideal mit Visual Components ineinander. AREAPLAN ermöglicht es, die Flächenbelegung in den Montage- und Fertigungshallen zu planen und die verfügbaren Ressourcen ideal zu nutzen.

Die sieben Werkshallen von Schnaithmann werden durch den Einsatz von AREAPLAN effizienter organisiert. Es können präzisere Zeitpläne erstellt und Liefertermine besser kalkuliert werden. Alle Kundenprojekte – von der einzelnen Komponente bis zur kompletten Anlage – werden damit sowohl flächenmäßig als auch zeitlich exakt eingeplant.

DUALIS als strategischer Partner für die digitale Transformation

Die Zusammenarbeit zwischen Schnaithmann und DUALIS nahm ihren Anfang im Jahr 2023 und hat sich zu einer erfolgreichen Partnerschaft entwickelt. Im Zuge der Einführung von Visual Components und auch bei der späteren Anwendung unterstützte DUALIS das Unternehmen mit praxisnahen Schulungen und „Training on the Job“-Maßnahmen. So wurden Mitarbeitende zum Beispiel darin geschult, wie sie durch Konfiguration mittels Process-Modeling die Funktionen ihrer eigenen Komponenten abbilden.

„DUALIS versteht unsere Prozesse. So war es für uns ein logischer Schritt, AREAPLAN einzuführen. Die Kombination aus Simulationssoftware für die Projektierung und einem Flächenmanagement-Tool gibt uns eine optimale Planungssicherheit“, erklärt Thomas Wahl.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,6 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 20.000 Beschäftigte sowie 141 Standorte in 33 Ländern und agiert mit fünf Divisions am Markt.

Bildquelle: DUALIS