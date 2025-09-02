CyberLink Promeo Update: Automatisches KI-Design für Marketing-Content

stellt das Update der Software Promeo 365 vor. Promeo ist ein KI-Kreativstudio, das sich perfekt für kleine Unternehmen, Selbstständige und Content-Creator eignet. Mit seinen generativen KI-Tools und professionellen Vorlagen hilft die Software dabei, beeindruckende Produktfotos und Videos zu erstellen. Mit dem Upgrade erweitert Promeo seine KI-Funktionen und schlägt jetzt mit einer intelligenten Bildanalyse automatisch einen passenden Hintergrund für hochgeladene Produktfotos vor. Der erstellte Content ist perfekt für Webshops, Webseiten oder Social Media-Posts. Taipeh, Taiwan – 2. September 2025 – CyberLink

KI-Hintergrund für Produktfotos

Dank der neuen, intelligenten Bildanalyse erkennt Promeo hochgeladene Produktfotos und schlägt automatisch den passenden Hintergrund vor. Ohne aufwendige Bildbearbeitung entstehen so professionelle Produktbilder, die sich für Online-Shops, Social Media oder digitale Kampagnen eignen.

Von Foto zu Video – in Sekunden

Zu den Highlight-Funktionen von Promeo zählt die Möglichkeit, Fotos im Handumdrehen in ansprechende Videos zu verwandeln. Mit wenigen Klicks verwandelt die KI ein Produktfoto in einen 5- oder 10-sekündigen Clip. Kameraschwenks, Zoom-Effekte, Lichtanpassungen und dekorative Elemente sorgen dafür, dass aus einfachen Bildern aufmerksamkeitsstarke Videos für Webseiten sowie Online-Shops werden.

Automatisches KI-Design für Marketing-Assets

Mitarbeitende aus dem Marketing-Team können Produktinformationen, Stichworte und Designparameter eingeben. Daraufhin erstellt Promeo automatisch mehrere Vorschläge, die individuell angepasst werden können. Damit entstehen in kürzester Zeit maßgeschneiderte Social Media-Posts, Flyer oder Einladungen, ohne dass tiefgehendes Design-Know-how erforderlich ist.

Unbegrenzter Content dank iStock-Integration

Neben den neuen KI-Funktionen profitieren Anwender weiterhin von der Integration von iStock by Getty Images. Mit Zugriff auf über 130 Millionen Bilder und 9 Millionen Videos steht jederzeit eine sichere und lizenzfreie Content-Basis für kreative Projekte zur Verfügung.

Preise und Verfügbarkeit

Die Software Promeo 365 für Windows ist als Jahresabo für 59,99 € oder im Monatsabo für 9,99 € erhältlich. Die kostenlose Version Promeo Essential ermöglicht allen Interessierten den unverbindlichen Einstieg: