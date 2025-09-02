NUFAM 2025: GPSoverIP zeigt Telematik-Portfolio und bietet kostenlosen Fuhrpark-Check

Neu: Kostenloser Fuhrpark-Check

In diesem Jahr bietet GPSoverIP einen kostenlosen Fuhrpark-Check an. Besucher füllen einen kurzen Fragebogen aus, der in nur zwei Minuten erledigt ist. Anschließend erhalten sie vor Ort eine persönliche Auswertung, die zeigt, ob ihre aktuelle Lösung zukunftssicher ist, ob sich ein Upgrade lohnt und wie sich Dokumentationspflichten einfacher erfüllen lassen. Die Auswertung enthält auch Informationen zur 2G/3G-Abschaltung. Das Ergebnis ist sofort verfügbar.

TOPLIST der Telematik auf der NUFAM: Eine aktuelle Übersicht aller TOPLIST-Mitglieder und ihrer Stände finden Sie im Event-Profil zur diesjährigen NUFAM. Eine aktuelle Übersicht aller TOPLIST-Mitglieder und ihrer Stände finden Sie im

Telematik zum Anfassen

Die Vorbereitungen für den Messeauftritt laufen auf Hochtouren. Besucher haben die Gelegenheit, die GPSauge-Telematiklösungen live zu erleben. Die Systeme wurden für Unternehmen entwickelt, die ihre Fahrzeuge, Fahrer und Fracht transparent steuern und ihre Abläufe effizienter und sicherer gestalten möchten. Umfangreiche CAN-/FMS-Daten und Telemetrieinformationen in Echtzeit liefern der Disposition und Fuhrparkleitung ein präzises Bild aller Flottenprozesse, ermöglichen schnelle Entscheidungen und verbessern die Steuerung von Ressourcen und Prozessen.

Highlights am Messestand:

Vorausschauende Routenplanung für Disponenten

KI-gestützter Sprachassistent für mehr Sicherheit und Komfort im Fahreralltag

Intelligente Fuhrpark-Dashcams

Plug-and-Play-Trailer-Telematik-Lösung mit GPSauge OBD

Neue Anschluss-Sets für einfachere Hardware-Integration und Einbau

E-Mobility-ready: Herstellerunabhängig E-Power-Live-Daten wie Ladezustand (SOC), Restreichweite, Stromverbrauch und Batterietemperatur

Kostenloser Fuhrparkcheck: Individuelle Bewertung in nur ca. zwei Minuten direkt am Stand, inkl. Zukunftssicherheit, Upgrade-Potenzial, Dokumentationspflichten und 2G/3G-Check

Hardware & Telematikportal

Präsentiert werden die Hardware-Lösungen GPSauge OBD, MI6 Pro und das Fahrertablet GPSauge TAB. Das TAB ist dabei flexibel einsetzbar. Es kann entweder als Einzellösung oder im Bundle mit dem GPSauge OBD bzw. dem MI6Pro erworben werden. Es bringt zusätzliche Funktionen wie einen KI-gestützten Sprachassistenten für Fahrer, der die Bedienung erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt. Über das cloudbasierte Telematikportal GPS-Explorer haben Disposition und Fuhrparkleitung alle Daten in Echtzeit im Blick. Quelle: GPSoverIP