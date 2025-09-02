Die ORBIS SE hat in diesem Jahr erneut und inzwischen bereits zum 13. Mal den renommierten „Inner Circle Award for Microsoft AI Business Solutions“ von Microsoft erhalten. Als führender Microsoft Solutions Partner für Dynamics 365 for Customer Engagement und Microsoft AI Cloud Partner, gehört ORBIS somit zum wiederholten Mal dem exklusiven Kreis der global erfolgreichsten und strategisch bedeutendsten Partner im Microsoft-Ökosystem für AI Business Solutions an. Das international tätige Software- und Business Consulting-Unternehmen ist zudem der einzige Partner, der diese Auszeichnung ausschließlich für den Bereich Dynamics 365 for Customer Engagement verliehen bekam.

Würdigung von innovativen KI-gestützten Lösungen und Vertriebserfolgen

Die Aufnahme in den Inner Circle, in die nur ein Prozent aller Partner für Microsoft AI-Business-Solutions weltweit berufen werden, ist mit enorm hohen Anforderungen verbunden. Microsoft würdigt damit die hervorragenden Vertriebsergebnisse, das nachhaltige Wachstum und die hohe Kundenzufriedenheit sowie allen voran die innovativen Geschäftslösungen von ORBIS, die neueste Microsoft-Technologien für KI, Analytics, Cloud, IoT und Process Mining nutzen. Diese KI-gesteuerten Applikationen unterstützen Unternehmen effizient bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsagenda und datengetriebenen Geschäftsmodellen. Dazu zählen maßgeschneiderte, in der Praxis bewährte KI-gesteuerte Branchenpakete auf Basis von Dynamics 365, eigen entwickelte Power Apps auf Low-Code-Basis sowie fortschrittliche KI-Anwendungen. Der IT-Dienstleister steht Kunden außerdem als Trusted Advisor bei der Planung, Entwicklung und Einführung ganzheitlicher End-to-End-Systeme mit KI-gestützten Apps und Copiloten der Power Platform und der Implementierung einer modernen digitalen Arbeitsumgebung mit Business-, Office- und Collaboration-Tools sowie der Microsoft Azure-Plattform von Microsoft zur Seite.

ORBIS-Kunden – Inner-Circle-Mitgliedschaft als strategischer Vorteil

Da ORBIS als Mitglied des Inner Circle im direkten Austausch mit der Microsoft Corporation zur Weiterentwicklung von Dynamics 365 steht, kann der IT-Dienstleister seine privilegierte Position nutzen, um gezielt Vorschläge zur Verbesserung dieser Lösung einzubringen. Im Gegenzug gibt Microsoft dem frühzeitig Einblicke in technologische Innovationen und neue Lösungen – ein Vorteil, den der Digitalisierungsspezialist direkt an Kunden weitergibt, die Innovationen so frühzeitig nutzen und sich Wettbewerbsvorteile verschaffen können.

„Die erneute Verleihung des Inner Circle Award bestätigt unseren exklusiven Status als globaler Spitzenpartner für Microsoft AI Business Solutions“, sagt Michael Jung, Vorstand für Unternehmensstrategie und Markt im Microsoft-Geschäftsbereich der ORBIS SE. „Zugleich spornt uns die Auszeichnung an, auch weiterhin zukunftsträchtige KI-gesteuerte Lösungen mit neuester Microsoft-Technologie zu realisieren, die unsere Kunden bei der Prozessdigitalisierung und dem Aufbau daten- und KI-gestützter Geschäftsmodelle sowie bei der Generierung von Wettbewerbsvorteilen effizient unterstützen.“

Über ORBIS

ORBIS begleitet mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse: von der gemeinsamen Ausarbeitung des kundenindividuellen Big Pictures bis hin zur praktischen Umsetzung im Projekt. Die Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Das tiefe Prozess-Know-how und die Innovationskraft unserer 900 Mitarbeiter verbunden mit der Expertise aus über 35 Jahren erfolgreicher, internationaler Projektarbeit in unterschiedlichen Branchen machen uns dabei zum kompetenten Partner. Wir setzen auf die Lösungen und Technologien unserer Partner SAP und Microsoft, deren Portfolios durch ORBIS-Lösungen abgerundet werden. Dabei liegt unser Fokus auf durchgängige End-to End-Prozessberatung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Recruit to Retire, zu Lead to Cash, über Design to Operate mit Source to Pay. Mithilfe smarter Cloud-Anwendungen, AI und IIoT, fördern wir die Innovationskraft unserer Kunden bei der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Produkte, Services und Geschäftsmodelle und haben auch immer den Blick auf die wichtigsten Trendthemen wie Sustainability, Security und Process Mining. Unsere Expertise resultiert aus über 2500 Kundenprojekten bei mehr als 800 Unternehmen in den Branchen Automobilzulieferindustrie, Bauzulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüterindustrie und Handel. Ein Auszug unserer langjährigen Kunden sind unter anderem der ZF-Konzern, Hörmann, Hager Group, Rittal, Andreas Stihl, BEUMER Group, NETZSCH Group, Paul Hartmann, SICK, DMG Mori, ThyssenKrupp, PERI, Sonepar, WAREMA, Witzenmann, Bystronic, Ferrum, Halter, V-ZUG, Blaser Swisslube, Hawa, Alfred Müller, Yanmar Marine International, Royal Avebe, Ottakringer und LiSEC.

Ansprechpartnerin für die Presse

ORBIS SE

Frau Bettina Gassen

Head of Marketing

Nell-Breuning-Allee 3 – 5

66115 Saarbrücken

Tel.: +49 681 9924 692

Mail: bettina.gassen@orbis.de

Web: http://www.orbis.de