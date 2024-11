Kunststoff-Initiative begrüßt mit IHK-Bildungszentrum neuen Mitmacher

Die Kunststoff-Initiative Bonn / Rhein-Sieg begrüßt das IHK-Bildungszentrum Bonn/Rhein-Sieg als neuen Partner. Das Netzwerk wird um einen erfahrenen Bildungsträger vergrößert.

Bonn, 14. November 2024 „Mit dem IHK-Bildungszentrum Bonn/Rhein-Sieg haben wir einen Partner an unserer Seite, den die Unternehmen der Kunststoff-Initiative bereits viele Jahre als wichtigen Bildungspartner kennen und schätzen,“ betont Peter Kuhne, Kuhne Group, für die Kunststoff-Initiative. Gerald Fichtner, Geschäftsführer des IHK-Bildungszentrums, ergänzt: „Als Bildungszentrum sind wir stolz darauf, die regionale Wirtschaft zu stärken und freuen uns, als aktiver Partner die Kunststoff-Initiative in ihrer Entwicklung zu begleiten.“

Die 2021 ins Leben gerufene Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg freut sich über die Verstärkung. Mit dem IHK-Bildungszentrum Bonn/Rhein-Sieg gewinnt man einen starken Partner im Bereich der Aus- und Weiterbildung hinzu.

Das IHK-Bildungszentrum Bonn/Rhein-Sieg bietet ein breites Spektrum an Qualifikationen – von Grundlagentraining bis hin zur Prüfungsvorbereitung in Ausbildungsberufen wie Metall, Mechatronik und IT sowie Kurse in Steuerungstechnik. In seiner überbetrieblichen Ausbildungswerkstatt schließt das Bildungszentrum Ausbildungslücken, die Betriebe alleine oft nicht decken können, und sorgt so dafür, dass Unternehmen und ihre Mitarbeitenden praxisnah ausgebildet werden.

Das Ziel der Kunststoff-Initiative ist, mit der Region ins Gespräch zu kommen. Hierzu setzt sie auf eine Mischung aus Content-basierter Social-Media-Kommunikation und Veranstaltungen. Junge Menschen sprechen die Macher mit authentischen Videoclips von Azubis und Mitarbeitenden an. „Um Schüler und Schülerinnen für Jobs in der Kunststoffindustrie zu begeistern, möchten wir sie auf Augenhöhe durch unsere eigenen Azubis ansprechen“, erläutert Kuhne diese ehrliche Art der Kommunikation. Die Videos kommen an. Immer wieder berichten Bewerber und Bewerberinnen, dass sie sich diese angeschaut haben. „Was will man mehr“, schmunzelt Kuhne.

Und genau hier wird das IHK-Bildungszentrum Bonn/Rhein-Sieg künftig eine aktive Rolle spielen. Fichtner und sein Team sind nahe dran an jungen Menschen aus unterschiedlichen Betrieben.

Mit dem Beitritt des IHK-Bildungszentrums unterstreicht die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg, dass sie in der Region wahrgenommen wird und einen Beitrag zur Stärkung des Kunststoff-Clusters in der Region leistet.

„Kunststoff – das Material mit Perspektiven“ – mit dieser Aussage ist die Kunststoff-Initiative in der Region angetreten. Gemeinsam will man aufklären, die Verbraucher der Region mit korrekten Daten und Fakten versorgen und zur sachgerechten Diskussion zum Material Kunststoff beitragen. Anhand von verschiedenen Einsatzfeldern soll gezeigt werden, wie wichtig gerade in Zeiten von hohen Hygieneanforderungen und CO2 Reduzierung Kunststoffe sind.

Zu den Mitmachern der Kunststoff-Initiative gehören: Dr. Reinold Hagen Stiftung, Hennecke GmbH, IHK Bildungszentrum Bonn/Rhein-Sieg, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH und Röchling Industrial.

